Hakkari'de çıkan iki farklı yangında son durum
Yüksekova ilçesindeki iki farklı mahallede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve yoğun müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2025 09:23, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 09:24
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden alevler yükseldi...
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esenyurt ve Güngör mahallelerindeki iki ayrı noktada öğle saatlerinde yangın çıktı.
YANGINLARA HIZLA MÜDAHALE
Yangınların kısa sürede büyüme eğilimi göstermesi üzerine durum hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
İhbarın alınmasının ardından derhal olay yerlerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangınlara hızla müdahale etti.
YANGINLAR KONTROL ALTINDA
Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda her iki yangın da başarıyla söndürüldü.
Vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin olaylara gösterdiği hızlı ve etkili müdahaleden dolayı teşekkürlerini iletti.