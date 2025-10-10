KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı

2025-KPSS A Grubu Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) kapsamında, adayların cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı. 7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan Alan Bilgisi Oturumları'na katılan adaylar, cevap kağıtlarına ve işaretlemelerine https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Ekim 2025 saat 10.15'ten itibaren 10 gün boyunca erişebileceklerdir.

Cevap Kağıdı ve Sonuçlara Erişim

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçebilirler. Bu ekranda, sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, işaretlemelerini, optik okuyucu ile elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir.

Adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıklayarak her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini, sorunun doğru cevabını ve kendi verdikleri cevabı inceleyebilirler.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.

İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bilgilendirme ve Değerlendirme

Bu uygulama, adayları bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınacaktır.