Dolar/TL 41,83 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,8250 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2025 10:34, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 10:30
Dolar/TL 41,83 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,7580'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 41,8250 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 48,3980, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 55,6190 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 99,3 seviyesinde seyrediyor.

Dün, Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkesin yürürlüğe girmesi Orta Doğu'da iki yıldır yüksek seyreden jeopolitik tansiyonun yatışacağına dair iyimserlikleri artırdı.

Dünya genelinde gümrük tarifeleri, jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının politikaları başta olmak üzere ekonominin ilerleyişini etkileyen birçok konuda belirsizliklerin sürmesi varlık fiyatlarının yönünü etkilerken, ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi risk algısının güçlü kalmasına neden oluyor.

Ülkede bütçe görüşmelerine yönelik haber akışı takip edilirken, Senato'da dün yedinci kez yapılan oylamalarda hem Cumhuriyetçi hem de Demokratların geçici bütçe tasarıları yeterli oy sayısına ulaşamadı.

Söz konusu gelişmeler sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar da bu tahminleri destekliyor.

Buna göre, New York Fed Başkanı John Williams, iş gücü piyasasındaki zayıflamaya dikkati çekerek, bu yıl faiz oranlarında daha fazla indirimi desteklediğini ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, enflasyonun kalıcı hale gelebileceğine dair endişeleri gerekçe göstererek, faiz oranlarında daha fazla indirime gidilmesi konusunda temkinli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini savundu.

Analistler, bugün yurt içinde 2. çeyreğe ilişkin finansal hesapların, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağının altını çizdi.


