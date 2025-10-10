16 ilde 29 farklı suçtan aranan firari Tunceli'de gizlendiği evde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "internet ve telefon yoluyla dolandırıcılık" olmak üzere 29 ayrı suçtan 16 ilde aranan Y.Ç'nin (28) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 11 aylık gelişmiş istihbarat ve teknik takip yöntemleriyle yürüttüğü çalışmada şüphelinin kent merkezinde Moğultay Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla şüpheli, gizlendiği evde gözaltına alındı.

Şüphelinin 29 suçun 4'ünden 10 yıl 7 ay hapis cezasının bulunduğu, 2'sinden 16 bin 240 lira adli para cezasının olduğu diğer suçlarla ilgili çalışmaların sürdüğü tespit edildi.

Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.