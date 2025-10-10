Erdoğan Rize'de 38 Yeni Projenin Açılışını Gerçekleştirdi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Göcek'te ekilen 10 bin deniz çayırının yüzde 70'i hayatta kaldı

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yürütülen proje kapsamında Fethiye-Göcek bölgesine ekilen 10 bin deniz çayırının yüzde 70'i hayatta kalmayı başardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2025 12:00, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 11:44
Göcek'te ekilen 10 bin deniz çayırının yüzde 70'i hayatta kaldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) işbirliğiyle 2 yıl önce hayata geçirilen "Deniz Çayırlarının Dağılımlarının Belirlenmesi, Haritalanması ve Transplantasyonu Projesi"nin ilk verileri elde edildi.

Projenin tamamlanması dolayısıyla Muğla Göcek'te program düzenlendi. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Koruma İzleme ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri Daire Başkanlığı Yönetim Planları ve İzleme Şube Müdürü Dilek Deliçay, GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir, GİSBİR Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre Komisyonu Başkanı Türkan Manasır Öz, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Barış Akçalı katıldı.

Projeyle ilgili verileri paylaşan Akçalı, Göcek Körfezi'nde 350 kilometrelik kıyı şeridinde haritalama çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Akçalı, "Toplam 98 hektarlık alanda deniz çayırları haritalandırıldı. Bu alanlarda çayırların sağlık durumunu belirlemek için sayım ve ölçümler gerçekleştirdik, hasar tespitleri yaptık. Ektiğimiz 10 bin kökün yüzde 70'inden fazlası hayatta kaldı. Deniz çayırları yeni küçük yapraklar çıkarmaya başladı, çiçek açtı yani yerlerini sevdiler. Çapalama ve kirlilik engellenebilirse bu rakamların daha da arttığını görebiliriz." dedi.

"Elde ettiğimiz başarı ekosistem restorasyonunda önemli bir yere sahip"

Dilek Deliçay da özel çevre koruma bölgelerinin Türkiye ve dünya ölçeğinde ekolojik açıdan büyük öneme sahip alanlar olduğunu belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak koruma alanlarında yürütülen biyoçeşitlilik araştırmalarının, tür ve habitat izleme ile yönetim planı hazırlama çalışmalarının önemine vurgu yapan Deliçay, çalışmaların bu bölgelerdeki doğal kaynakların sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını anlattı.

Deniz çayırlarının denizlerin ormanları olduğunu dile getiren Deliçay, "Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Abdullah Uçan'ın destekleriyle başlatılan bu proje ile deniz çayırlarının transplantasyonunda elde ettiğimiz başarı, ekosistem restorasyonunda önemli bir yere sahip." ifadelerini kullandı.

Mehtap Özdemir, Göcek'te en büyük sorunlardan birinin teknelerin çapa atması ve tekne atıklarının toplanması olduğuna işaret ederek, bundan sonraki adımlarının bu konularda çalışma yürütmek olacağını kaydetti.

Türkan Manasır Öz ise projeyle denizlere nefes olmaya başladıklarını belirterek, "Bu canlılar sayesinde hem oksijen üretimine katkı sağlayacak hem de iklim değişikliği nedeniyle yaşadığımız çevresel zorluklara karşı yürüttüğümüz çabaları desteklemiş olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, deniz çayırlarının ekiminin gerçekleştirildiği alana tekneyle gidilerek bölgede incelemelerde bulunuldu.

