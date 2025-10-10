Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Bursa'da, 11-16 Ekim tarihlerinde planlı su kesintisi uygulanacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2025 12:42, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 12:42
Bursa'da söz konusu kesintiler günlük 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek.
Günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanması hedeflenen kesintilerden, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile devlet hastaneleri etkilenmeyecek.
Kentte, 1-10 Ekim'de de belli saatlerde su kesintileri uygulanacağı duyurulmuştu.