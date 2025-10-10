MEB, Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı Düzenleyecek
Haberler İdari Uygulamalar

Türkiye'nin hızlı şarj ağına yeni istasyonlar eklenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı" kapsamında ikinci çağrı döneminin tamamlandığını belirterek, 81 ilde 529 ünite kurulumuna daha destek sunulacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2025 14:24, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 14:25
Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerin öncüsü yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı'mızın ikinci çağrısını tamamladık. 81 ilin tamamında 529 ünite kurulumuna daha destek veriyoruz. 1 milyar liralık yatırım için 300 milyon lirayı aşan hibe desteği sunuyoruz. 35 bini aşkın şarj noktasına yenilerini ekleyerek altyapıyı ülkemizin her noktasına taşıyoruz."

