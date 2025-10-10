Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Depolar dolu, gaza zam yok
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı
'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Genel Kurulda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyonda 20 tutuklama
O ilde öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenleme geliyor
Türkiye'den 109 üniversite en iyi üniversiteler sıralamasında
Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Bakan Şimşek: Sanayi üretiminde olumlu eğilim sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretim endeksi verileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek "Sanayi üretiminde olumlu eğilim sürüyor" dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Ekim 2025 15:22, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 15:46
Bakan Şimşek: Sanayi üretiminde olumlu eğilim sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Sanayi Üretim Endeksi verileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek sanayi üretiminde olumlu eğilimin sürdüğünü belirtirken, Ocak-Ağustos döneminde sanayi üretimi takvim, etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 3,9 büyüdüğünü, 24 imalat sanayi sektörünün 18'inde artış kaydedildiğini söyledi.

Şimşek "Sanayimizin dönüşümünü ve üretim kapasitesini destekleyen sermaye malları ile yüksek teknolojili üretim 2025 yılında güçlü performans sergiliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Emek yoğun sektörlerde zayıf seyreden üretimi canlandırmak için ilave destekler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca uluslararası kurallara aykırı sübvansiyonlu ürünlerin yurt içi pazarımıza erişimini sınırlayacak tedbirleri alıyoruz.

Sanayimizin rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendirerek sürdürülebilir büyüme dinamiklerini daha da sağlamlaştıracağız."

