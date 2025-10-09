Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
Çankaya'nın Yeni Simgesi Açılıyor: Atatürk Sanat Merkezi, Livaneli Konseriyle 20 Ekim'de Hizmete Açılıyor

Başkent'in kültür sanat hayatına yepyeni bir soluk getirecek olan Atatürk Sanat Merkezi, Çankaya Belediyesi tarafından tamamlandı. Başkan Hüseyin Can Güner'in duyurduğu dev merkez, 20 Ekim'de usta sanatçı Zülfü Livaneli'nin Senfonik Eserleri konseriyle kapılarını açıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 15:25, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 15:31
Çankaya Belediyesi, Ankara'nın en büyük ve prestijli kültür yatırımlarından biri olan Atatürk Sanat Merkezi'ni hizmete sunmak için gün sayıyor. Modern mimarisi ve uluslararası standartlardaki akustiği ile dikkat çeken Merkez, 20 Ekim Cuma günü görkemli bir törenle açılacak.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık günler kaldı; Atatürk Sanat Merkezi çok yakında perdelerini açıyor, Çankayalılarla buluşuyor" sözleriyle Başkentlilere müjdeyi verdi. Merkez, her yaştan Çankayalının kültür ve sanatla buluşabileceği yeni adres olacak.

Açılış Konseri: Zülfü Livaneli Senfonik Eserleri

Atatürk Sanat Merkezi, kapılarını açılışa yakışır, unutulmaz bir etkinlikle aralayacak: Zülfü Livaneli'nin Senfonik Eserleri konseri.

Rengim Gökmen şefliğindeki Symphonista Filarmoni Orkestrası'nın sahne alacağı gecede, soprano Görkem Ezgi Yıldırım, mezzo soprano Zeynep Halvaşi ve bas Tevfik Rodos solist olarak yer alacak. Türk müziğinin iki büyük değeri Rengim Gökmen ve Zülfü Livaneli, bu tarihi gecede aynı sahnede buluşacak.

Uluslararası Standartlarda Dev Sanat Kompleksi

Ankara'nın en yoğun ulaşım noktalarından Eskişehir Yolu üzerinde konumlanan Atatürk Sanat Merkezi, Başkentin eser yapıları arasına güçlü bir giriş yapıyor.

Toplam 22 bin 500 metrekarelik bir alana yayılan Merkez, seyirci ve sanatçıların tüm ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Sanat ve mimari çevrelerce uluslararası örnekler arasında gösterilen merkezin öne çıkan özellikleri:

  • Akustik Mükemmeliyet: Dünya standartlarında akustiğe sahip ana salonlar.
  • Çok Amaçlı Salonlar: Bin (1000) kişilik ana salon ve 500 kişilik ikinci salon.
  • Sergi Alanları: Galeri kullanımlı geniş fuaye alanları sayesinde önemli sergilere ev sahipliği yapma kapasitesi.
  • Çankaya'nın bu büyük yatırımı, Başkentlilerin kültürel ve sanatsal etkinliklere erişimini kolaylaştırarak Ankara'nın sanat haritasını yeniden çizecek.

    • Unutulmaz açılış etkinliği ve Atatürk Sanat Merkezi hakkında detaylı program bilgilerini Çankaya Belediyesi'nin resmi kanallarından takip edebilirsiniz

