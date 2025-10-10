2025-TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS) ikinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2025 16:10, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 16:09
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül-6 Ekim'de alınan tercihler 2025-TUS 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.