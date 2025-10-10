AK Parti, İBB Meclisinin '30 yaş üstü indirim' kararına dava açtı

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Depolar dolu, gaza zam yok
Depolar dolu, gaza zam yok
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı
Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı
'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Genel Kurulda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
Genel Kurulda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyonda 20 tutuklama
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyonda 20 tutuklama
O ilde öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenleme geliyor
O ilde öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenleme geliyor
Türkiye'den 109 üniversite en iyi üniversiteler sıralamasında
Türkiye'den 109 üniversite en iyi üniversiteler sıralamasında
Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

AK Parti, İBB Meclisinin '30 yaş üstü indirim' kararına dava açtı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde 30 yaşından gün almış öğrencilere yönelik ulaşım indirimini kısıtlayan yeni karara, AK Parti grubu yeniden yargı yolunu açtı. İstanbul İdare Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, İBB Meclisi'nin yüksek lisans öğrencileri için SGK kaydı olmama şartı getiren kararın, önceki iptal edilen düzenleme gibi "eşitlik ilkesine aykırı" olduğu belirtildi. AK Parti, mahkemeden kararın iptalinin yanı sıra yürütmesinin de durdurulmasını talep etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2025 16:49, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 16:52
Yazdır
AK Parti, İBB Meclisinin '30 yaş üstü indirim' kararına dava açtı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grubu, kentte 30 yaşından gün alan öğrencilerin ulaşım indiriminden faydalanması için yeniden mahkemeye başvurdu.

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ve AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, 11 Eylül'de İBB Meclisinde AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık CHP'nin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilen 30 yaş üstü öğrencilerin ulaşım indiriminin kaldırılması kararının iptali ve yargılama süresince aynı kararın yürütmesinin durdurulması talebiyle İstanbul İdare Mahkemesinde dava açtı.

İstanbul İdare Mahkemesine sunulan başvuru dilekçesinde süreçle ilgili bazı bilgilere yer verildi.

Dilekçede, öğrencilerin kentteki ulaşımdan indirimli yararlandıkları belirtilerek, 13 Eylül 2020'de ise İBB Meclisinde verilen kararla 30 yaşından gün almış öğrencilerin ulaşımda indirimli tarifeden yararlanmasının sınırlandırıldığı, yalnızca yüzde 10 indirim hakkının tanındığı kaydedildi.

Bu düzenlemeye karşı AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz tarafından açılan iptal davasısonucu İstanbul 2. İdare Mahkemesince, 11 Temmuz 2024'te kararın iptal edildiği belirtilen dilekçede, İBB Meclisinin 11 Eylül'deki oturumunda ise bu kararın uygulanması yerine iptal edilen hükmün devamı niteliğindeki yeni Meclis kararının alındığı vurgulandı.

Bu kararda, "30 yaşından gün almış öğrencilerden yüksek lisans ve üstü eğitim görenler, aktif şekilde eğitim gördüklerini ve sosyal güvenlik kurumu bünyesinde çalışan veya iş yeri sahibi/ortağı olarak tescil kaydına sahip olmadıklarını (e-devlet çıktısıyla) kanıtlamaları durumunda 30 yaşın altındaki öğrencilere sağlanan indirimden yararlanır." ifadesine yer verildiği bildirilen dilekçede, bu kararın da önceki gibi "adil dengeyi zedeleyici ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu" kaydedildi.

Dilekçede, bunun hukuka aykırı olduğu belirtilerek, İBB Meclisi kararının iptalinin yanı sıra yargılama süresince aynı kararın yürütmesinin durdurulması talep edildi.

- Süreç

İBB Meclisinde 11 Temmuz 2024'te 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranlarının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin karar verilmişti.

AK Parti Grubu tarafından yargıya taşınan uygulama, İstanbul 2. İdare Mahkemesince iptal edilmişti.

İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının ikinci oturumunda İstanbul 2. İdare Mahkemesinin, İBB Meclisinin 11 Temmuz 2024'teki oturumunda 30 yaşından gün almış öğrencilerin toplu ulaşımda kullandıkları öğrenci kartlarındaki indirim oranının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin kararını iptal etmesi görüşülmüştü.

Bu kapsamda, "Ulaşımda İstanbulkart Yönetmeliği Revizesi" gündem maddesinde "30 yaşından gün almış öğrencilere mevzuat çerçevesinde belirlenen 'Tam İstanbulkart', 'Aylık Tam Mavi Kart' ve 'Tam Aktarma' bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır." maddesinde ısrar edilmişti.

Yönetmelik revizesinde 30 yaşından gün almış, yüksek lisans ve üstü eğitim gören üniversite öğrencilerine ilişkin, "Aktif şekilde eğitim gördüklerini ve SGK bünyesinde çalışan veya iş yeri sahibi, ortağı olarak tescil kaydına sahip olmadıklarını (e-devlet çıktısıyla) kanıtlamaları durumunda 30 yaşın altındaki öğrencilere sağlanan indirimden yararlanır." şartı getirilmişti.

AK Parti Grubu'nun "hayır" oyu verdiği gündem maddesi, CHP grubunun oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber