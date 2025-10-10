AK Partili Güler: Gazze ile ilgili her türlü tezkereyi destekleyeceğiz

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Vakıflar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını belirtti.

Güler, kanun tekliflerine ilişkin açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

- "Her türlü tezkere ve taleplere gerekli desteği vereceğimizi ifade ediyoruz"

Bir gazetecinin, "Gazze'ye asker göndermeyle ilgili Meclis'e tezkere gelmesinde son durum nedir? Böyle bir durum olursa görev gücünün kapsamı ne olabilir?" sorusu üzerine Güler, şu yanıtı verdi:

"Detayı Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımız çalışıyor. Hem karşılıklı ateşkes hem de devamında alınacak Gazze ve bölgesindeki tedbirlerle ilgili hususlar henüz bize intikal etmiş değil. Bu ay içerisinde süresi biten üç tezkeremiz var. Belki bazıları devam etmeyebilir. Suriye-Irak tezkeresi, Lübnan tezkeresi, Orta Afrika ve Mali'ye yönelik tezkeremiz bu ay içerisinde Meclis Başkanlığımıza gelecektir. Bunun da çerçevesini Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, oradaki özelliği, durumu, süresi, bu konuda ortaya bir teklif çıkacaktır, değerlendirme yapılacaktır. Sonra Cumhurbaşkanlığımızın tezkeresi olarak Meclis Başkanlığımıza gelecektir. Henüz daha erken, olayın başındayız. Katil, soykırımcı, zalim İsrail, anlaşmanın olduğu tarihte ve saatlerde bile maalesef Gazze'yi bombalamaya devam etmişti. İnşallah orada bu saldırganlık, bombalamalar da son bulur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da dahil olmak üzere her platformda Türkiye'nin Filistin'in yanında olduğunu, Filistin'in masumiyetini ve mağduriyetini ifade ettiğini aktaran Güler, Türkiye'nin bu konudaki desteğini devam ettireceğini vurguladı.

Türk milletinin Gazze halkının yanında olduğunu dile getiren Güler, "Biz bundan sonraki süreçlerde de Meclis Başkanlığımıza gelecek her türlü tezkere ve taleplere gerekli desteği vereceğimizi ifade ediyoruz. TBMM, Gazi Meclis olarak Filistin halkının yanında olduğunu, saldırganlığın, zalimliğin bir an önce son bulması noktasında 6'ya yakın tezkereyi görüşmüş ve karara bağlayarak dünya kamuoyuna ilan etmiştir." dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı'ya heyet gönderip göndermeyeceğinin tartışıldığının anımsatılması üzerine Güler, ilk toplantısını 5 Ağustos'ta yapan komisyonun bugüne kadar nitelikli çalışmalara imza attığını belirtti.

Komisyondaki milletvekillerine teşekkür eden Güler, komisyonun toplumun her kesimini dinlediğini anlattı.

Güler, komisyonun herkesin derdini, beklentisini ve önerilerini sunacağı çalışmayı ortaya koyduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Komisyon kendi değerlendirmesini yapacaktır, özgün manada ihtiyaçlar nedir, ne değildir? Buradaki mevcut yapılan çalışmanın birincil esas amacı, terörün bir daha bu toplumun gündemine gelmeyeceği şekilde hiçbir şart ve hiçbir koşul altında asla bir daha silahın, şiddetin konuşulmayacağı ortamın ve kalıcı varlığın tespit edilmesi. Bizim hedefimiz terörün son bulmasıdır, terörün ortadan kalkmasıdır, silahların tamamen ortadan kaldırılmasıdır ve PKK terör örgütünün de kendi aldığı fesih kararı noktasında her türlü faaliyetlerini, çalışmalarını dağıtması ve kendini feshettiği kararı doğrultusunda ortadan kaldırması lazım. Bizim esas sormamız, takip etmemiz, odaklanmamız gereken husus budur. Bu önceliğin önüne, yanına, sağına, soluna herhangi bir şey koymaya gerek yok. Komisyon yeri geldiğinde, çalışmalarını tamamladığında, ihtiyaçlar neyse tekrar değerlendirilir. Ortaya bir değerlendirmeden sonra bir husus çıkar, biz de gündemimize alır, konuşuruz. Doğrudan bizim, komisyona farklı bir yol çizmemiz şu anda bir durum değil."

Birinci önceliklerinin, terörün, silahın, şiddetin tüm varlığıyla, tüm sonuçlarıyla milletin ve Türkiye'nin gündemine bir daha gelmeyecek, bir daha konuşulmayacak şekilde son bulması olduğuna vurgu yapan Güler, bütün çalışmaların ve gayretin bu yönde olduğunu kaydetti.

Tekliflerin hangi komisyonlarda görüşüleceğinin sorulması üzerine Güler, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ise Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda görüşüleceğini bildirdi.