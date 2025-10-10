Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Depolar dolu, gaza zam yok
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı
'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Genel Kurulda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
Adli Olaylar

Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı

Nevşehir Devlet Hastanesi'nin şikayeti üzerine 5 ay süren soruşturma neticesinde düzenlenen operasyonda, aralarında bilişim uzmanlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, işlem başına 20 ila 30 bin lira rüşvet alarak, denetimli serbestlik kapsamındaki uyuşturucu testi sonuçlarını ve alkollü araç kullananların kan testlerindeki alkol oranlarını sistem üzerinden manipüle ettikleri belirlendi. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2025 19:02, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 19:03
Nevşehir Devlet Hastanesi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ay süren projeli bir soruşturma yürüttü.

Soruşturma kapsamında hastanede hizmet alımı yöntemiyle görev yapan bazı bilgi işlem çalışanlarının, işlem başına 20 ila 30 bin lira arasında rüşvet alarak denetimli serbestlik kapsamında uyuşturucu testi veren şahısların sonuçlarını sistem üzerinden değiştirdikleri, alkollü araç kullanırken yakalanan kişilerin kan testlerindeki alkol oranlarını düşürdükleri ve özel güvenlik görevlisi olabilmek için gerekli olan doktor raporlarındaki uyuşturucu testlerini manipüle ettikleri belirlendi.

Yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda Nevşehir merkez başta olmak üzere Ürgüp ve Gülşehir ilçeleri ile Kayseri ilinde 21 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5'i Nevşehir Devlet Hastanesinde bilişim uzmanı olarak çalışan toplam 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

