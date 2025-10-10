Bakan Bayraktar: Nükleer enerjiden Türkiye'nin istifade etmesi lazım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla 'Hidroelektrikte Yenilikçi Projeler Günü Programı' Ankara'da gerçekleştirildi. Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) tarafından, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen program, TOBB ETÜ Su Türbini Tasarım ve Test Merkezi'nde yapıldı. Etkinliğe TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, EÜAŞ Genel Müdürü Zafer Benli, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile ilgili kurum ve kuruluşlardan yetkililer katıldı. Programda, enerji sektörünün Ar-Ge kapasitesinin artırılması ve hidroelektrik alanında yenilikçi çözümler geliştirilmesi hedeflendi.

"Nükleer enerjiden Türkiye'nin istifade etmesi lazım"

Nükleer enerjide ile dışa bağımlılığının azaltılması hedeflendiğini belirten Bakan Bayraktar, "Türkiye madenlerini ekonomisine katması lazım. Sanayimizin en önemli girdilerinden ve maliyet, emisyon ve sürdürülebilirlik açısından en önemli yakıtlardan biri olan nükleer enerjiden Türkiye'nin istifade etmesi lazım. Akkuyu'daki santralimiz bunun için var. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye, Sinop, Trakya ile 12 tane reaktöre sahip, 5 bin megavatı bulan küçük modüler reaktörle yine bu önemli bir çalışma konusu olması gerekiyor. Türkiye, nükleerin yeni bir dönemine giriyor, nükleer rönesansına giriyoruz. Dolayısıyla burada bu küçük modüler reaktörleri bizim ıskalamamamız lazım. Bununla beraber Türkiye 2050 yılına geldiğinde 20 bin megavatlık bir nükleer güce sahip olacak ve yaklaşık elektrik ihtiyacının yüzde 14, 15'ni nükleerden karşılar hale gelecek. Dolayısıyla bu konuda da kararlılıkla yürüyoruz. Enerjisini verimli kullanan yenilenebilir kaynakların devreye almış Türkiye, nükleeri yapmış petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığının en aşağı düşürmüş inşallah bağımsız hale gelmiş bir Türkiye hedefliyoruz" dedi.

"Elektrikteki yol ağımızı büyütmemiz lazım"

Türkiye'nin yeni enerji altyapı sistemlerine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, "Ekonomimizin ve enerji sistemimizin omurgası elektrik iletim ve dağıtım şebekemiz. Biz rüzgar da ve güneşte 120 bin megavatlık bir kurulu güce gideceğiz ve bu kadar kurulu gücü sizin taşımanız lazım. Bizim elektrikteki yol ağımızı büyütmemiz lazım. Türkiye dünyadaki 6'ncı büyük elektrik şebekesine sahip ülke. Yaklaşık 75 bin kilometre yüksek gerilim hatlarımız var yani otobanlarımız var. 1,7 milyon kilometre dağıtım hatlarımız var. Şimdi buraların güçlenmesi ve yeni döneme hazır olması lazım. Yeni otobanlara ihtiyaç var. Onun için önemli bir program açıkladık. 30 milyar dolarlık önümüzdeki 10 yılda iletim şebekesini bir anlamda güncelleştireceğiz. Yani Türkiye'nin her yerine elektriği doğudan batıya, kuzeyden güneye taşıyacak sistemi, önümüzdeki 10 yılı hedefliyoruz. Bu olmazsa olmaz bir konu" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin mutlaka birkaç bin megavatlık pompaj depolamalı santrale ihtiyacı var"

Mevcut hidroelektrik santrallerinin rehabilite edilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Hidroelektrik, 12 binden, 32 bin megavatta giderek Türkiye şu anda potansiyelini büyük oranda ortaya koydu. Ülkemizde hidroelektrikte daha potansiyel var ama şimdi artık mevcut santrallerin rehabilite edilme dönemi. Bugün hidroelektrikle bize gelen talepler Orta Asya'dan, özellikle Afrika'dan geliyor. Yatırım anlamında orada bir ciddi bir potansiyel var. Şu anda üzerinde çalıştığımız yeni konu Türkiye'nin mutlaka birkaç bin megavatlık pompaj depolamalı santrale ihtiyacı var. İnşallah burada hem devlet olarak hem de özel sektörle beraber önemli işler vereceğiz. Burada çalışan öğrencilerimiz, hocalarımız inşallah sanayi ve üniversite iş birliğinin gerçek bir uygulamasını burada ortaya koyacaklar. Özellikle Kuantum bilgisayar işi çok önemli memleketimiz için. Bu anlamda TOB ETÜ'nün yerine getirdiği bu önemli vazifeyi tebrik ediyorum. Tüm öğrencilerimizi, siz değerli hocalarımızı bu anlamda tebrik ediyorum. Bu merkezin de tekrar ülkemize, milletimize, üniversitemize, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

"Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarını yaptık"

Hidroelektrik başta olmak üzere tüm yenilenebilir alanlarda çalışmaya devam edeceklerini ifade eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yenilenebilir enerji artık sadece bir alternatif değil, yeni ana akımın ta kendisi haline gelmiştir. Rüzgar ve güneşle beraber hidro enerji de bu sistemin aslında sigortasıdır. TOBB ETÜ olarak biz de bu konuda sektöre ve ülkemize katkı vermeye odaklandık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın Kalkınma Bakanlığı döneminde verdikleri destekle, TEMSAN'ın da katkılarıyla kurulan TOBB ETÜ Hidro, 2,5 megavatlık kapasitesi ile dünyanın en büyük su türbin tasarım ve test merkezi olarak faaliyete geçti. TOBB ETÜ Hidro Su Türbini Tasarım ve Test Merkezimiz, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik alt yapıyı, üniversite-sanayi iş birliği yaklaşımıyla sunmaktadır. Böylelikle bugüne kadar yurtdışında yapılan test ve tasarımlar artık ülkemizde yapılabilir hale gelmiştir. TOBB ETÜ Hidro'nun geliştirip olgunlaştırdığı konteyner tipi HES çözümü içme suyu ve sulama hatlarındaki atıl durumdaki enerjiden de elektrik üretilmesini sağlamaktadır. Şu ana kadar 2 belediyemizde bunun tanıtımı, gösterimi yapılmıştır ve birkaç tane de satışı yapılmıştır. Enerji alanında yüksek lisans, doktora çalışmalarımız ve girişimcilik kültürümüzle sektöre en yetkin insan kaynağı sağlıyoruz. TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'miz dünyada 6 farklı mühendislik disipilinin bir arada bulunduğu tek merkez. Bu binada Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarını yaptık ve türkiye'yi kuantum bilgisayarına sahip dünyadaki 14 ülkeden biri haline getirdik. Normal bilgisayarların aylarca bitiremediği işlemleri saniyler içinde bitirebiliyor. Bu bilgisayar enerji alanında çözüm üretenlerin kullanımına açıktır. TOBB ve TOBB ETÜ olarak; hidroelektrik başta olmak üzere tüm yenilenebilir alanlarda, test-doğrulama altyapılarımız, insan kaynağımız ve proje ortaklıklarımızla bu vizyona omuz vermeye hazırız" şeklinde konuştu.