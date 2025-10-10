Denizli'de sahte kan raporu operasyonu: 5 tutuklama

Şüphelilerin, alkollü sürücülerin yerine başkalarının hastaneye giderek kan vermesine aracılık ettiği, alkolden el konulan 100 kişinin bu yöntemle sürücü belgelerini mahkeme yoluyla geri aldıkları belirtilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin hastanelerde alkollü sürücülerin yerine başkalarının kan vererek raporlarda sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine başlattığı çalışmada 42 şüpheli yakalanmıştı.

Aralarında bir kamu personelinin de bulunduğu 13 zanlı, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

