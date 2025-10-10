Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Adana'ya 180, Feke ilçesine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Oruçlu İlköğretim ve Ortaokulu öğrencileri, köy okulunda özel okul konforunda eğitim görüyor. Okulda 2 ve 8 öğrencinin olduğu sınıflar da dikkat çekiyor.

10 Ekim 2025
Feke ilçesine bağlı kırsalda bulunan Oruçlu Mahallesi'ndeki Oruçlu İlköğretim ve Ortaokulu öğrencileri, köy okulunda özel okul konforunda eğitim görüyor. 45 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, 8 kişilik sınıflarda ders görülüyor. 6. sınıfta ise 2 öğrenci eğitim alıyor. Neredeyse birebir, ilgiyle geleceğe hazırlanan öğrencilerin eğitim gördüğü okulun müdürlüğünü ise aynı okuldan mezun olan Mehmet Baysungur yapıyor. Feke Belediye Başkanı Cömert Özen'de okulu zaman zaman ziyaret ederek öğrencilere hediyelerle destek oluyor.

"Özel okul konforunda bir eğitim ortamımız var "

Okulun Müdür Vekili Mehmet Baysungur, yıllar önce aynı sıralarda öğrenci olarak eğitim gördüğü okuluna bu kez müdür olarak atanmanın gururunu yaşadığı söyledi. Baysungur, "8. sınıfımızda 8 öğrencimiz var. Ben de bu okuldan mezunum. Şimdi müdür vekili olarak görev yapıyorum. Özel okul konforunda bir eğitim ortamımız var. Şehirden uzak olmanın avantajıyla öğrencilerimiz teknolojiden uzak, derslerde daha aktif. Aileleri de çocuklarının eğitimine büyük destek veriyor. Şu anda okulumuzda toplam 45 öğrencimiz bulunuyor" dedi.

Öğrencilerle sık sık bir araya gelen Feke Belediye Başkanı Cömert Özen de, kendi çocukluk yıllarında köy okulunda eğitim gördüğünü ifade etti. Özen, "Bizim zamanımızda 3 kişi bir sırada otururduk. Şimdi burada 8 kişilik sınıflar var. Eğitim aslında evde başlıyor ve okullara yayılıyor. Bu okulda görev yapan öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin emeği çok kıymetli" şeklinde konuştu.

"Sınıfta 2 kişiyiz"

6. sınıf öğrencisi Duygu Çekken ise sınıfta sadece 2 kişi olduklarını ve arkadaşının hastalığı nedeniyle zaman zaman tek başına ders gördüğünü kaydetti. Çekken, "Sınıfımızda 2 kişiyiz. Derslerimiz sessiz ve sakin geçiyor. Bu da dersi daha iyi anlamamı sağlıyor. Çok faydalı oluyor" diyerek düşüncelerini anlattı.

Öğrencilerden Merve Topdemir, "Derslerime düzenli çalışıyorum. En büyük hayalim öğretmen olmak" derken, Burcu Sarı Çetkin ise, "Matematik öğretmeni olmak istiyorum. Daha iyi bir üniversite kazanmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz" diye konuştu.

