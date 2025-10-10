Denizkurdu tatbikatında Milli SİHA'lardan tam isabet

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı en büyük tatbikatlarından biri olan DENİZKURDU-I/2025, tarihi anlara sahne oldu. Tatbikat kapsamında Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gücünün simgesi haline gelen TCG Anadolu gemisinden art arda iki Bayraktar TB3 SİHA havalanarak tarihi bir göreve imza attı.

TCG Anadolu'nun güvertesinden kalkan ilk hava aracı olan Bayraktar TB3 PT-1R, ROKETSAN tarafından geliştirilen iki adet MAM-L akıllı mühimmatı ile gerçekleştirdiği ikili salvo atışlarıyla hedefleri tam isabetle vurdu. Başarılı atışın ardından görevini tamamlayan SİHA, başarılı bir inişle TCG Anadolu'ya döndü.

MAM-T ile tam isabet

Gemi güvertesinden havalanan ikinci SİHA Bayraktar TB3 PT-4 ise yine ROKETSAN üretimi olan daha yüksek tahrip gücüne sahip MAM-T mühimmatı ile hedefini imha etti. Milli SİHA başarılı atışın ardından Dalaman'a intikal etti.

AKINCI'dan stratejik mesaj

Tatbikat kapsamında eş zamanlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) havalanan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, uçarak tatbikat sahasına ulaştı. Bayraktar AKINCI kanatları altında taşıdığı ASELSAN üretimi TOLUN, ROKETSAN üretimi TEBER-82 Güdüm Kiti ve Baykar üretimi KEMANKEŞ-1 Mini Akıllı Seyir Füzesi ile üç farklı hedefi başarıyla vurdu. Milli TİHA başarılı görevin ardından Doğu Akdeniz'den Tekirdağ Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne uçarak intikal etti.