ABD'de patlayıcı üretim tesisinde patlama: 19 kişiden haber alınamıyor

Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Depolar dolu, gaza zam yok
Depolar dolu, gaza zam yok
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD'de patlayıcı üretim tesisinde patlama: 19 kişiden haber alınamıyor

ABD'nin Tennesse eyaletinde bir askeri patlayıcı üretim tesisinde meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın sonrasında 19 kişiden haber alınamadığı açıklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2025 23:51, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 23:50
Yazdır
ABD'de patlayıcı üretim tesisinde patlama: 19 kişiden haber alınamıyor

ABD'nin Tennessee eyaletinde Accurate Energetic Systems (AEC) şirketine ait askeri patlayıcı üretim tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. Yetkililer, korkunç olayın yaşandığı tesisin, Tennessee eyaletinin başkenti Nashville'e yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirtti. Açıklamada, tesisteki ilk patlamayı küçük patlamaların da takip ettiği ve yangın çıktığı aktarıldı. Yetkililer, olay yerine intikal eden acil durum ekiplerinin, patlamaların devam etmesi riski nedeniyle müdahale etmekte ve durumu değerlendirmekte zorluk yaşadığını belirtti.

"Ölü ya da kayıp 19 kişiden haber alamıyoruz"

Humphreys County Şerifi Chris Davis açıklamasında, "Yerel saat ile 07.45 sıralarında meydana gelen patlama gerçekten şiddetliydi. Şu an ölü ya da kayıp 19 kişiden haber alamıyoruz. Bazı kişilerin hayatını kaybettiğini teyit ettik" ifadelerini kullandı.

Bazı çalışanların patlamadan kurtulmuş olmasının mümkün olduğunu söyleyerek, can kaybına ilişkin kesin bir sayı vermekten kaçınan Davis, "Bu meslek hayatım boyunca tanıklık ettiğim en korkunç olay. Şu an en iyisi için dua ediyorum. Hala bir yerlerde ulaşamadığımız yaralı birileri olabilir" ifadelerini kullandı. Şerif ayrıca, patlamanın yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan yerleşim yerlerinde de hissedildiğini kaydetti.

"Hafif yaralanan 3 kişi hastaneye sevk edildi"

Başka bir yetkili ise olayda hafif yaralanan 3 kişinin hastaneye sevk edildiğini aktardı. Açıklamada, 2 kişinin taburcu edildiği ve 1 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

"Tesiste yaklaşık 80 kişi çalışıyordu"

Hickman County Belediye Başkanı Jim Bates, tesiste yaklaşık 80 kişiye istihdam sağlandığını ancak olay sırasında kaç kişinin bina içinde bulunduğunun bilinmediğini belirtti. Bates ayrıca olayda bir binanın tamamen yıkıldığını da belirterek, "Bunu görmek çok üzücü. İncelemeler muhtemelen günlerce devam edecek. Bu tesiste sadece askeri patlayıcıların yanı sıra yol çalışmalarında kullanılan patlayıcılar da üretiliyordu" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı, AEC ile 120 milyon dolarlık anlaşma imzalamıştı. ABD Savunma Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay AEC şirketi ile yaklaşık 120 milyon dolarlık "TNT tedariki" anlaşması imzaladığı biliniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber