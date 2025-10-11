Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ana sayfaHaberler Siyasi

11 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

11 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 00:01, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 00:03
11 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'ne, Yatırım Danışma Komitesi Toplantısı'na katılacak, ardından KKTC'de Ulusal Birlik Partisinin 50. Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/12.40/Lefkoşa/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği, Yeşilay Çocuk Müzikali, Aile Festivali ile Aile ve Gençlik Hareketi 1. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/12.00/13.15/14.00/14.55)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Açılış Töreni'ne, Hacıbektaş Veli Üniversitesi'nde "Kim Var" Sanat Etkinliği'ne katılacak.

(Nevşehir/10.00/14.00/17.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mut ilçesinde düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'ne iştirak edecek.

(Mersin/19.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, 15. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılacak.

(Kocaeli/11.30-14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Washington)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'a konuk olacak.

(Sofya/21.45)

2- Norveç Futbol Federasyonu tarafından tüm gelirinin Gazze için bağışlanacağı duyurulan 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında Norveç, İsrail'i konuk edecek.

(Oslo/19.00)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 8. hafta, 2 karşılaşmayla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig'in 6. haftası, gruplarda oynanacak 10 müsabakayla başlayacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta müsabakaları oynanacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasına, Bahçeşehir Koleji-Mersinspor, TOFAŞ-Türk Telekom ve Trabzonspor-Bursaspor Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Bursa/15.30/Trabzon/18.00)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, Melikgazi Kayseri Basketbol-BOTAŞ müsabakasıyla başlayacak.

(Kayseri/15.00)

8- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonu, Zerenspor-VakıfBank karşılaşmasıyla başlayacak.

(Ankara/19.00)

9- EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beşiktaş, Kuzey Makedonya'nın GRK Tives ekibini konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

10- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 9. haftası, Rize Belediyespor-Depsaj Enerji, Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor, İstanbul Gençlikspor-Giresunspor, Spor Toto-Güneysu ve Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Rize/13.00/İstanbul/16.00/19.00/Ankara/Eskişehir/16.00)

11- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yurdum maçıyla başlayacak.

(Bursa/17.00)

12- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 11. ayağında, superpole ve ilk yarış yapılacak.

(Alcabideche/13.00/16.00)

13- Galatasaray'ın kuruluşunun 120. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, kulübün kurucusu Ali Sami Yen, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak, ardından Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk konulması sonrası Galatasaray Lisesi'nde etkinlikler tamamlanacak.

(İstanbul/10.00/10.45/11.00)

