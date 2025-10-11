11 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları
11 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'ne, Yatırım Danışma Komitesi Toplantısı'na katılacak, ardından KKTC'de Ulusal Birlik Partisinin 50. Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/12.40/Lefkoşa/20.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği, Yeşilay Çocuk Müzikali, Aile Festivali ile Aile ve Gençlik Hareketi 1. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.
(İstanbul/12.00/13.15/14.00/14.55)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Açılış Töreni'ne, Hacıbektaş Veli Üniversitesi'nde "Kim Var" Sanat Etkinliği'ne katılacak.
(Nevşehir/10.00/14.00/17.00)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mut ilçesinde düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'ne iştirak edecek.
(Mersin/19.00)
4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, 15. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılacak.
(Kocaeli/11.30-14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Washington)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'a konuk olacak.
(Sofya/21.45)
2- Norveç Futbol Federasyonu tarafından tüm gelirinin Gazze için bağışlanacağı duyurulan 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında Norveç, İsrail'i konuk edecek.
(Oslo/19.00)
3- Nesine 2. Lig gruplarında 8. hafta, 2 karşılaşmayla başlayacak.
4- Nesine 3. Lig'in 6. haftası, gruplarda oynanacak 10 müsabakayla başlayacak.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta müsabakaları oynanacak.
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasına, Bahçeşehir Koleji-Mersinspor, TOFAŞ-Türk Telekom ve Trabzonspor-Bursaspor Basketbol maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/Bursa/15.30/Trabzon/18.00)
7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, Melikgazi Kayseri Basketbol-BOTAŞ müsabakasıyla başlayacak.
(Kayseri/15.00)
8- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonu, Zerenspor-VakıfBank karşılaşmasıyla başlayacak.
(Ankara/19.00)
9- EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beşiktaş, Kuzey Makedonya'nın GRK Tives ekibini konuk edecek.
(İstanbul/17.00)
10- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 9. haftası, Rize Belediyespor-Depsaj Enerji, Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor, İstanbul Gençlikspor-Giresunspor, Spor Toto-Güneysu ve Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.
(Rize/13.00/İstanbul/16.00/19.00/Ankara/Eskişehir/16.00)
11- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yurdum maçıyla başlayacak.
(Bursa/17.00)
12- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 11. ayağında, superpole ve ilk yarış yapılacak.
(Alcabideche/13.00/16.00)
13- Galatasaray'ın kuruluşunun 120. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, kulübün kurucusu Ali Sami Yen, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak, ardından Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk konulması sonrası Galatasaray Lisesi'nde etkinlikler tamamlanacak.
(İstanbul/10.00/10.45/11.00)