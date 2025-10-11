Trump, Çin'e yüzde 100 ek tarife uygulayacaklarını açıkladı

Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Depolar dolu, gaza zam yok
Depolar dolu, gaza zam yok
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump, Çin'e yüzde 100 ek tarife uygulayacaklarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım itibarıyla Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 07:11, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 07:11
Yazdır
Trump, Çin'e yüzde 100 ek tarife uygulayacaklarını açıkladı

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, Çin'in 1 Kasım'dan itibaren ürettikleri neredeyse tüm ürünlere, hatta bazıları kendi üretimi olmayan ürünlere bile geniş kapsamlı ihracat kontrolleri uygulayacaklarını belirten son derece "düşmanca" bir mektup göndererek ticaret konusunda olağanüstü agresif bir tutum sergilediğini belirtti.

Bunun istisnasız tüm ülkeleri etkilediğini ve yıllar öncesinden tasarlanmış bir plan olduğunu kaydeden Trump, "Uluslararası ticarette kesinlikle duyulmamış bir şey ve diğer ülkelerle ilişkilerde ahlaki bir utanç." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, şunları kaydetti:

"Çin'in bu benzeri görülmemiş tutumu göz önüne alındığında ve benzer tehditlerle karşı karşıya olan diğer ülkeler adına değil, yalnızca ABD adına konuşarak, 1 Kasım'dan itibaren (veya Çin'in alacağı diğer önlemler veya değişikliklere bağlı olarak daha erken bir tarihten itibaren), ABD, Çin'e şu anda ödediği tarife üzerine yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulayacak. Ayrıca, 1 Kasım'da tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacağız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber