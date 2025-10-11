Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!

'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
Adalet Bakanlığı ve AK Parti hukukçularının üzerinde çalıştığı yeni düzenleme taslağı, organize suç örgütlerinin çocukları kullanmasına karşı tarihi bir adım atıyor. Taslakla, çocukları suça iten örgütlere verilen cezalar her suç tipi için bir kat artırılacak. Ayrıca, adam öldürme gibi ağır suçlardan yargılanan çocuklarda hakime takdir yetkisi verilerek, 18 yaş altı ceza indiriminin uygulanmaması ve yetişkinler gibi cezalandırılması mümkün hale gelecek.

Haber Giriş : 11 Ekim 2025 07:20
Türkiye'de son birkaç yıldır, organize suç örgütlerinin, çocukları "tetikçi" olarak kullanmaya başlaması ile birlikte suça sürüklenen çocuklar konusunda yeni tedbirlerin alınması gündeme geldi. Adalet Bakanlığı ile AK Parti'nin hukukçularının bir süredir üzerinde çalıştığı taslak ile özellikle çocukları kullanan suç örgütlerine verilen cezaların artırılması planlanıyor. Bu doğrultuda çocukları adam öldürme veya başka bir suç için kullanan suç örgütlerine verilen cezalar her suç tipi için bir kat artırılarak uygulanacak.

Taslak ile basit bir suç işlemiş olsalar bile ilk suçlarından itibaren çocukların takip edilerek, rehabilitasyona tabi tutulması amaçlanıyor. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti kaynakları, "Şimdiki gibi suç işledikten sonra çocuğun Emniyet'te kaydı alınıp bırakılmayacak. İlgili bütün kurumlara düşen sorumluluklar olacak" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının ortak yürüttüğü çalışmalarda mafya örgütlerinin ve çetelerin en fazla dağılmış ailelerin çocuklarını kullandığı tespiti yapıldı. Bu nedenle, suç işleyen çocukların ebeveynlerinin sorumluluklarının yeniden ele alınması gündeme geldi.

Taslakta adam öldürme gibi suçlardan ceza alan çocuklara 18 yaş altı olsa dahi ceza indirimi uygulanmamasına yönelik düzenleme yapılacak. Adalet Bakanlığı kaynakları, "Fransa'da benzer bir uygulama var. Hakime takdir yetkisi veriliyor. Hakim isterse cezada indirim yapmayabilir. Biz de ona benzer bir düzenleme yapacağız. Çocuğun suç işleme eğilimi, kastın yoğunluğu, suç işlerken hangi psikolojide olduğu, fiziki durumu gibi unsurlar dikkate alarak hakim indirim yapmayacak. Yetişkinler gibi cezalandırılabilecektir. Her dosya kendine özgü olarak değerlendirilecek" diye konuştu.

