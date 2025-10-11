'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
Kırmızı Bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı Bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün, yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 08:18, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 08:16
"Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat başkanlıkları, BAE güvenlik birimleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu, 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Chrooke' suç örgütü elebaşı 'Don Vito' lakaplı Abdullah Alp Üstün isimli şahıs ile 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu Madde İthal Etme ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından Kırmızı Difüzyon (Acil Yakalama Mesajı) ile uluslararası seviyede aranan ve Abdullah Alp Üstün organizasyonu içerisinde mali ve finansal işlemlerden sorumlu olan Hasan Lala isimli şahısların Birleşik Arap Emirlerinde yakalanmaları ve ülkemize iadeleri sağlandı. Operasyona EGM Havacılık Daire ve Özel Harekat Başkanlıklarımız destek sağladı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Uluslararası iş birliğimizle organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."

