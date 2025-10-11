Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre; Hükümet önümüzdeki yıl itibarıyla istihdamı artıracak kapsamlı yapısal reform süreci için düğmeye bastı. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında konu masaya yatırıldı. 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde atılacak adımlar ele alındı.

Bu çerçevede, 2026 ocak ayında işgücü piyasasının ihtiyaçları ve iş yaşam dengesi gözetilerek sosyal taraflarla diyalog halinde mevzuat düzenlemesi yapılarak, güvenceli esneklik modeli getirilecek. Pasif işgücü programlarından yararlanma koşulları kolaylaşacak. Ne eğitimde ne istihdam olan gençler için mesleki eğitim becerileri dikkate alınarak, istihdamı desteklenecek. Meslek lisesi mezunlarını çalıştıracak iş dünyasının da Kredi Garanti Fonu kefaletiyle desteklenmesi de planlanıyor.

DEZAVANTAJLI KESİMLERE DESTEK

Güvenceli esneklik modeli, işçiyi işe alma ve işten çıkarma ve esnek iş sözleşmeleri düzenleme, işletmelerin piyasadaki dalgalanmalara yönelik fazla çalışma, kısmi süreli çalışma gibi çalışma sürelerinde esnekleşmeyi, değişen koşullara yönelik olarak işverenlerin iş ve görev tanımlarında değişmelere yönelik yapılan esnekliği ve İşçinin performansa dayalı olarak ücrete yönelik olarak yapılan esneklik hükümlerini içeriyor. Bu modelin, dezavantajlı kesimler ve işgücü piyasası dışında kalanlara da iş güvencesi ve sosyal güvenlik haklarını kuvvetlendirmesi hedefleniyor. İşgücü piyasasının sektörel dönüşümlerle değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak, kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirmek ve iş yaşam dengesini korumak amacıyla yeni nesil çalışma biçimlerine yönelik düzenlemeler de hayata geçirilecek. İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif işgücü programlarından yararlanma koşulları kolaylaştırılacak.

EV GENÇLERİ DE GÜNDEMDE

Araştırmalara göre, Türkiye 15-24 yaş aralığında "ne eğitimde ne istihdamda" (NEET) genç oranında Avrupa'da açık ara birinci. BETAM'ın raporuna göre, 2024 itibarıyla bu yaş grubunda NEET oranı yüzde 22.9. NEET olgusunun yalnızca işsizlikten kaynaklanmadığı, eğitimden erken kopuş, toplumsal cinsiyet baskıları ve yapısal engellerin de rol oynadığı vurgulandı. Hükümet, önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren bu konuda da düzenlemeler yapacak. İşgücü Uyum Programı, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin mesleki eğitim, yetkinlik ve becerilerini dikkate alarak düzenlenecek.

İHRACATÇIYA 52 MİLYAR DOLAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı'nda Türk Eximbank'ın ihracat kredilerinin etkinliğine ilişkin değerlendirmelerin ele alındığına işaret ederek, Türk Eximbank'ın bu yıl için belirledikleri 52 milyar dolar hedefini aşacağına inandıklarını bildirdi. NSosyal hesabından açıklama yapan Bolat, Eximbank'ın geçen yıl 18 bin ihracatçıya toplam 48.7 milyar dolarlık finansman ve sigorta desteği sağladığına işaret etti. Eylül itibarıyla mal ihracatının 269.7 milyar dolara çıktığını vurgulayan Bolat, "Yıl sonu 273.8 milyar dolara ulaşmak için çalışıyoruz" dedi.

MEVZUAT HAZIRLANIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan EKK toplantısı sonrasında, ülkenin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı hedefine ulaşması için verimlilik artışını sağlayacak, istihdamı ve istihdamın niteliğini artıracak kapsamlı yapısal politikaların hayata geçirilmesine devam edileceği belirtildi. Açıklamada, "Potansiyel işgücünün ekonomiye aktif katılımını teşvik etmeye, eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmeye ve nitelikli istihdamı artırmaya yönelik mesleki eğitim çalışmaları ve ilave öneriler görüşüldü. Yeni nesil çalışma modellerine ilişkin sosyal taraflarla diyalog çerçevesinde yürütülen mevzuat hazırlıklarında gelinen aşama ele alındı. İhracattaki son dönem gelişmeleri ve Türk Eximbank'ın ihracat destekleri değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü bir Türkiye için teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek üretime daha fazla odaklanma kaçınılmaz. Küresel ekonomideki dönüşümleri de dikkate alarak ülkenin küresel ticaretten daha fazla pay almasını sağlayacak politikalar uygulanmaya devam edilecek. Ülkenin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı hedefine ulaşması için verimlilik artışı sağlayacak, sosyal kalkınmanın temel unsurlarından olan istihdamı ve istihdamın niteliğini artıracak kapsamlı yapısal politikaların hayata geçirilmesine devam edilecek" denildi.

KİMLER KATILDI?

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

11 ÜLKEDEN 30 ŞİRKET CEO'SU GELİYOR

YATIRIM Danışma Komitesi (YDK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde toplanacak. Toplantıda, 11 ülkeden 30'dan fazla uluslararası şirketin üst düzey yöneticileri ve iş dünyası temsilcileri, 'Küresel Tedarik Zincirleri' ve 'Dijital Yatırımlar' başlıklarında görüş ve önerileri paylaşılacak. YDK'ya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun yanı sıra iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen TOBB Başkan Yardımcısı Şekip Avdagiç, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, TÜSİAD Başkan Yardımcısı Ozan Diren, YASED Başkanı Tolga Demirözü, MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir ve DEİK Başkanı Nail Olpak katılacak.

GÜNDEMDE NE VAR?

Uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin, Türkiye'nin üst düzey politika yapıcılarıyla bir araya geleceği YDK'nın gündeminde pandemi sonrası dönem, iklim krizi ve jeopolitik kırılmaların küresel tedarik zincirlerinde ortaya çıkardığı etkiler, güvenilir üretim ve lojistik ortaklarının önemi yer alacak. Türkiye'nin hızla büyüyen teknoloji girişimciliği ekosistemi, özellikle yapay zeka, büyük veri, 5G ve siber güvenlik, ekonomik büyümenin ve toplumsal dönüşümün ilgili alt başlıkları da YDK'nın gündeminde olacak.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sunum yapacak. Program, ilgili uluslararası şirket temsilcilerinin katılımıyla sırasıyla 'Küresel Tedarik Zincirleri' ve 'Dijital Yatırımlar' başlıklı iki oturumla sürecek.