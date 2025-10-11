'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
Samsun'daki Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümü, döner sermaye faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Lise, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yaptığı anlaşma gereği, yıl sonuna kadar KYK yurtları ve gençlik merkezlerine verilmek üzere 150 ton çamaşır suyu, yüzey temizleyicisi ve sıvı sabun gibi temizlik malzemesi üretimi için kolları sıvadı. Okul Müdürü Mustafa Şahin, bu yoğun sezon sonunda kimya alanının tahmini cirosunun 15-20 milyon TL'ye ulaşacağını ve hedeflerinin üstüne çıkacaklarını belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 10:35, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 10:36
Samsun'da, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının, gençlik merkezlerinin, hastanelerinin ve okulların temizlik malzemelerini Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üretiyor. Yıl sonuna kadar 150 ton temizlik malzemesi siparişi alan okul yoğun şekilde çalışıyor.

Samsun'da "fabrika gibi lise" olarak bilinen Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümü temizlik malzemesi üretmeye devam ediyor. Kurumlar yaptıkları anlaşma gereği lise, yıl sonuna kadar 150 ton temizlik malzemesi üretmek için kolları sıvadı. KYK yurtları ve gençlik merkezlerine verilmek için çamaşır suyu, yüzey, temizleyicisi ve sıvı el sabunu gibi temizlik malzemesi üreten lise çalışmalarını sürdürüyor.

"Hedefimiz yıl sonuna kadar yaklaşık 20 milyon TL ciro"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Şahin, "Okulumuzun kimya alanının dönen sermaye faaliyetleri 2025 -2026 yılında hız kesmeden devam ediyor. Mevcutta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarımızla, hastanelerle yoğun bir çalışmamız vardı. Eylül ayında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz sözleşme gereği işlerimiz yoğunlaştı. Yıl sonuna kadar KYK yurtlarına, gençlik merkezlerine 150 ton temizlik malzemesi talep ettiler. Öğrencilerimiz yoğun üretimlerine başladılar. Özellikle çamaşır suyu, yüzey, temizleyicisi, sıvı el sabunu gibi ürünler çok talep görmektedir. Bunlar kamu kurumlarımızın temizliklerinde kullanılmaktadır. Bu anlamda yoğun bir sezon geçiriyoruz. Kimya alanımızın yıl sonunda tahmini cirosu 15- 20 milyon TL olacak. Bu yılki hedefimizin üstüne çıkmış olacağız. Hem üretim hem sevkiyat faaliyetleri devam ediyor" dedi.

