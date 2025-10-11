'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası verilerine göre, geçtiğimiz yıl endüstriyel tesislerde çıkan 720 yangınla son yedi yılın rekoru kırıldı. Yüksek faiz ve konkordato haberlerinin gölgesindeki bu artış, özellikle tekstil sektöründe yoğunlaşınca 'kasıt' şüphesini gündeme getirdi. Falckon CEO'su Anıl Yamaner, ekonomik şartlarla yangınların paralel gitmesinin düşündürücü olduğunu belirterek, yangınların Türkiye'ye yıllık maliyetinin dolaylı etkilerle 19 milyar lirayı aştığını ve maruz kalan şirketlerin yüzde 60'ının battığını söyledi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 09:30, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 09:31
Yazdır
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru

TMMOB Kimya Mühendisleri Odasına göre geçtiğimiz yıl endüstriyel tesislerde 720 endüstriyel yangın ile son yedi yılın en yüksek seviyesi görülmüş. Yangınlardaki en yüksek artış ise tekstil sektöründe.

Malum sanayici ve üretici yüksek faiz sebebiyle finansmana erişmekte zorlanıyor. Buna işçilik maliyetleri de eklenince tekstil sektörü çareyi Mısır'a taşınmakta buldu.

Sürekli konkordato haberlerinin geldiği bir ekonomik ortamda Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür, Anıl Yamaner'e "kasıt olabilir mi?" diye sordu. Türkiye'de dev tesislerine endüstriyel yangın hizmeti veren Falckon CEO'su Anıl Yamaner fabrika yangınlarının düşmesi gerekirken son üç yıldır arttığına dikkat çekiyor. Yamaner, ellerinde veri olmadığını ancak ekonomik şartlarla yangınların paralel gitmesinin düşündürücü olduğunu ifade ediyor.

TÜRKİYE'YE YILLIK MALİYETİ 7,7 MİLYAR LİRA

Türkiye'de yılda ortalama 500 endüstriyel yangın meydana geldiğine dikkat çeken Yamaner "Yangınlar geçtiğimiz yıl rekor seviyeye ulaştı. En çok yangın çıkan sektör ise yüzde 24 ile tekstil. Onu ağaç-kağıt-mobilya (%22) ve metal (%18) sanayi izliyor. Yangınların yarısı Marmara Bölgesi'nde yaşanıyor. Yangınların Türkiye'ye yıllık maliyeti ise 7,7 milyar lirayı buluyor. Endüstriyel tesislerin sadece yüzde 40'ı sigortalı. Sigorta teminatları yalnızca 4,9 milyar TL'sini karşılıyor. Gerçek ekonomik kayıp dolaylı etkilerle birlikte 19 milyar TL'yi aşıyor" dedi.

YANGIN ÇIKAN ŞİRKETLERİN YÜZDE 60'I BATIYOR

Endüstriyel yangınların daha çok günlük operasyonlarda göz ardı edilen risklerden kaynaklandığını dile getiren Yamaner, şu ifadeleri kullandı:

"Elektrik arızaları ya da sigara izmariti yangını başlatabilir; ancak bu olayların altında yatan asıl sebep, ihmal ve prosedür eksikliğidir. Riskleri doğru tanımlarsak, endüstriyel yangınları yüzde 50 oranında azaltmak mümkündür. Bu da ancak bilinçli yönetim, düzenli eğitim ve planlı acil durum senaryolarıyla sağlanabilir. Bizim işimiz sadece yangını söndürmek değil, o yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Çünkü büyük yangınlar yalnızca maddi zararlara değil, aynı zamanda müşteri kaybına ve tedarik zinciri kopmalarına yol açar.

Maalesef yangına maruz kalan şirketlerin yüzde 60'ı batıyor. Dünyada bu nedenle iflasa sürüklenen çok sayıda büyük şirket vardır. Bugün artık biliyoruz ki, pandemi, savaş veya siyasi krizlerden sonra bile küresel tedarik zincirini en fazla kesintiye uğratan olay, endüstriyel yangınlardır. Bu nedenle önleyici tedbir, yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve rekabet avantajı meselesidir."

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YANGINA SEBEP OLUR" İDDİASI ŞEHİR EFSANESİ

Anıl Yamaner, iklim değişikliğinin orman yangınlarına sebep olmasının mümkün olmadığını söyledi. Yangınların yüzde 95'inin insan unsurundan kaynaklandığını ifade eden Yamaner"Bu yıl orman yangınların neredeyse 4 katına çıktı. Bu yangınların sadece yüzde 5'i doğal nedenlerle gerçekleşiyor. Bir yangının oluşabilmesi için üç tane bileşen gerekiyor: Isı, oksijen ve yakıt. Dördüncü etken olarak bir ateşleme kaynağı gerekir. Küresel ısınma kuraklık ve nemle ilgili alakası olabilir ama asla yangın çıkarmaz. Çünkü bir kuru otun kendi kendine tutuşabilmesi için 230 dereceye ihtiyaç var. Küresel ısınma bu mertebelerde değil. 30 derece 32 derece çıkınca yangın başlamaz. Isı müsait, yakıt var ve havada yüzde 17 oranında oksijen bulunuyor. Yine yangın çıkmaz. Sizin çakmak ya da kibritle ateşlemeniz gerekiyor. Zaten bütün bu şartlar şu an bulunduğumuz ortamda bile var"dedi.

Yamaner, yol kenarlarında ya da ormandaki cam kırıklarının yangın çıkarma ihtimalinin de neredeyse yok kadar az olduğunu, mercek etkisi için bir çok matematiksel denklemin bir araya gelmesinin gerektiğini belirtti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ YANGININI SÖNDÜRECEK TEKNOLOJİ HENÜZ YOK

Bataryalarla birlikte yangın risklerine dikkat çeken Yamaner "Lityum iyon bataryaları yangınlarını söndürmek mümkün değil. Onun için elektrik araç yangınlarını söndürecek henüz bir teknoloji yok. Aynı şekilde fabrika bacalarında bunun GES'ler de yangın riskleri barındırıyor" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber