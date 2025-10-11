Gündüz çoban, gece hırsız! 'Kaçarlar' şebekesi çökertildi

'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Gündüz çoban, gece hırsız! 'Kaçarlar' şebekesi çökertildi

Denizli, Aydın ve Muğla'da karıştıkları 15 ayrı olayda, 5 milyonluk kablo hırsızlığı yapan 'Kaçarlar' şebekesinin 9 üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalanıp tutuklandı. Küçükbaş hayvan otlatma bahanesiyle ilçe ilçe gezen şebekenin gündüzleri çobanlık geceleri ise hırsızlık yaparak kablo erittikleri belirlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 10:14, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 10:38
Yazdır
Gündüz çoban, gece hırsız! 'Kaçarlar' şebekesi çökertildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Acıpayam, Çameli, Kale, Tavas ve Beyağaç ilçelerinde 2024 ve 2025 yıllarında meydana gelen 15 faili meçhul telefon haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri işbirliğinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. 15 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda olay yeri ve çevrelerinden elde edilen 300 güvenlik kamerasının 2 bin 750 saatlik kaydını didik didik inceleyen jandarma ekipleri, çevre illerden gelerek çobanlık yaparken kablo hırsızlığı yapan 10 kişiyi tespit etti.

"Kaçar" ailesinden olan suç şebekesinin çökertilmesi için Çameli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında JASAT dedektifleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla Denizli, Aydın ve Muğla illerinde belirlenen 8 ayrı adrese operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda suça karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli yakalanarak, Denizli'ye getirildi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 293 kilo bakır kablo, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 13 adet cep telefonu ele geçirildi. Çameli İlçe Jandarma Komutanlığında sorgulanan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 1'i kadın diğer 9 şüphelisi ise jandarma komandolar ve geniş güvenlik önlemleri altında Çameli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan "Kaçarlar" şebekesinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göçer gibi yaşayıp 5 milyonluk kablo çaldılar

Jandarmanın takibi sonucu Muğla ve Dalaman ilçesinde hırsızlık yaptıktan sonra Denizli'nin Beyağaç ilçesinde çaldıkları kablolarla birlikte suçüstü yakalanan şebekenin çökertilmesinin ardından Aydın, Denizli ve Muğla'da meydana gelen 15 ayrı faili meçhul hırsızlık olayları aydınlatıldı.

Aynı aileye mensup şüphelilerin hırsızlık olaylarını gizlemek amacıyla çevre illerden gelerek göçer şekilde yaşadıkları, küçükbaş hayvan otlattıkları, hayvanları değişik ilçelere getirerek özellikle kablo hatlarının yakınında bulunan yerlere bıraktıkları, geceleri ise sürekli hatlardan kablo keserek bakırlarını ayrıştırdıklarını tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmamak için kabloları çadırlara koydukları, 6 farklı araç kullanarak kamera bulunmayan dağ ve orman yollarını kullanarak 5 milyon TL değerinde bakır kablo çaldıkları ortaya çıktı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber