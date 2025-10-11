TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
İkinci el elektrikli araç tuzağı: Poliçedeki 'Uzun Menzilli' ibaresi tüketiciyi kandırıyor
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
LPG piyasasına yeni kural: Yılda en fazla iki defa zam talep edilebilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), LPG Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre, LPG piyasasında faaliyet gösteren lisans sahipleri, bir takvim yılı içinde en fazla iki kez tarife değişikliği talebinde bulunabilecek. Başvurular EPDK'ya yapılacak ve Kurul, tarife değişikliklerini ekonomik göstergeler ve emsal tarifeler çerçevesinde değerlendirerek onaylayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 11:07, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 11:14
LPG piyasasına yeni kural: Yılda en fazla iki defa zam talep edilebilecek

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında faaliyet gösteren lisans sahipleri, bir takvim yılı içinde en fazla iki kez tarife değişikliği talebinde bulunabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), LPG Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, LPG piyasasında fiyatlandırma, tarife ilanları ve fiyat değişikliklerine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Buna göre, lisans sahipleri bir takvim yılı içinde en fazla iki kez tarife değişikliği talebinde bulunabilecek.

Tarife değişikliği başvuruları, Kurumun internet sitesi üzerinden yapılacak. EPDK, başvuruları ekonomik göstergeler ve emsal tarifeler çerçevesinde değerlendirerek Kurul kararıyla onaylayacak. Onaylanan tarifeler belirtilen tarihte yürürlüğe girecek ve değiştirilinceye kadar uygulanmaya devam edilecek.

Bildirime tabi tarifeler ise internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak. Bu tür tarifeler için onay gerekmeyecek, ancak rekabeti bozucu veya kapasiteyi sınırlayıcı hükümler içermesi halinde başvurular reddedilecek.

Düzenlemeyle, depolama lisansı sahibi şirketlere de yeni bir yükümlülük getirildi. Bu şirketler, 1 Aralık 2025'e kadar Kurumun yayımladığı tip tarife dokümanına uygun tekliflerini EPDK'ye sunmak zorunda olacak. Tekliflerin onaylanmaması durumunda tarifeler Kurul tarafından resen belirlenecek.

