Güllü'nün evindeki akıllı kilit ile ilgili ilginç detay

Bursa'da sahne almadan önce soruları yanıtlayan şarkıcı Mehmet Çevik, kısa süre önce hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen ismi Güllü hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Güllü'nün kendisi için sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda çok kıymetli bir abla olduğunu ifade eden Çevik, "Güllü'nün adını duyunca bile tüylerim diken diken oluyor. Biz çok sık görüşürdük. En son evime akıllı kilit taktırmıştım, beni aradı. 'Ben de taktırmak istiyorum' dedi. Ben de 'Ablacım, sen telefonu kapat. Kaç dairen varsa, ne kadar kilit taktırmak istiyorsan benim hediyem olsun' dedim ve o kilidi taktırdık. O kilit, ne yazık ki tüm haberlerde gündem oldu" şeklinde konuştu.

PR yapmadım Güllü ablama dualar gönderdim

Bazı televizyon kanallarının konuyla ilgili kendisine ulaşmasına rağmen konuşmak istemediğini belirten Çevik, "Bir çok kanaldan canlı yayın için arandım ama gündem olmak istemedim. Ben ona bir iyilik yapmıştım. Bizim sektörde buna PR diyorlar ama ben uzak kalmak istedim. Dualar göndermek istedim Güllü ablama. Çünkü saçma sapan sorular soracaklarını biliyordum. 'Kimden korkuyordu da kilit taktırdı?' gibi. Güllü abla hiç kimseden korkmazdı, zaten çok dobra ve güçlü bir kadındı" dedi.

Güllü'nün asistanı ile Çınarcık'ta beraber büyüdük

Güllü'nün ailesiyle ilgili çıkan iddialara da değinen Çevik, "Herkesin ailesinde ufak tefek sorunlar olur. Ama 1.5 ay önce kendi çocuklarımla onun torununu yüzmeye götürdüm. Yemeğe de davet ettim. 'Torunlarım geldi, çocuklarımla yemeğe gideceğim' dedi. Eğer kötü bir aile yapısı olsaydı böyle bir şey demezdi. Oğlu ya da asistanı attı diyorlar, inanmıyorum. Asistanı benim canım arkadaşım, Çınarcık'ta beraber büyüdük. Güllü abla da bizimleydi. Güllü abla sadece biraz alkol alıyordu. Uyardım ama bizi dinlemiyordu. Bu da onun kaderiydi" ifadelerini kullandı.

"Bursa benim için ayrı bir yer"

Bursa konseri hakkında da konuşan Mehmet Çevik, şehre olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: "Birçok şehirde sahne alıyorum, haftada 7 şehir gezdiğim oluyor ama Bursa'nın yeri ayrı. 22 yıldır bu şehrin eğlence hayatında varım. Hafta içi olmasına rağmen içerisi tıklım tıklım. Bu benim için bir gurur kaynağı. Ekonomik şartlar insanları eğlenceden uzaklaştırdı, sektör olarak biz de etkileniyoruz. Ama ben her zaman sevenlerime 'Enerjinizi yüksek tutun, mutlu olmaya çalışın' diyorum. Eğer olamıyorsanız gelin, biz şarkılarımızla sizi mutlu edelim."