TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
İkinci el elektrikli araç tuzağı: Poliçedeki 'Uzun Menzilli' ibaresi tüketiciyi kandırıyor
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Çocuk tesliminde silahlı dehşet: Yeni eş başından vuruldu

Samsun'da çocuk teslimi sırasında yaşanan tartışmada yeni eş başından vurularak ağır yaralandı.

Haber Giriş : 11 Ekim 2025 12:22, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 12:34
Çocuk tesliminde silahlı dehşet: Yeni eş başından vuruldu

Olay, Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pınar Esen Carcur, boşandığı eski eşinde bulunan 2 çocuğunu teslim almak üzere annesi ve yeni eşi Emrullah Carcur ile merkeze geldi. Çocuklar, eski eşinin adli kontrol tedbiri kapsamında elektronik kelepçeli olması nedeniyle, eski eşin kardeşi Onur P. (27) tarafından buraya getirildi.

Çocuk teslimi sırasında iddiaya göre Onur P., Emrullah Carcur'un bulunduğu aracın kapısını zorlayarak açmaya çalıştı ve araca doğru 3-4 el ateş etti. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Emrullah Carcur, çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. O sırada araçta bulunan anne Dursuniye Karamara ise panik anında kaçmaya çalışırken aracın açık kapısından düşerek yaralandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından Onur P.'yi suç aletiyle birlikte ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.

"Daha önce beni bacağımdan bıçaklamıştı"

Eski eşi tarafından daha önce bacağından bıçaklandığını belirten Pınar Esen Carcur, "Sabah çocuklarımı almaya gittim. Eski eşim hep sorun çıkartıyordu. 2 hafta önce eski kayınvalidem anneme ayakkabı fırlattı, eşimin başına sopa vurdu. 2 hafta önce şikayette bulunmuştum. Bugün otoparkta bekliyorlardı. Eski eşimin kardeşi, eşimin kapısını açmaya zorladı ve 3-4 el ateş etti. Eşim başından ağır yaralandı. Annem arabadan düşerek yaralandı. Eski eşimin ayağında kelepçe olduğu için çocuk teslimine gelemiyor" dedi.

"Kapıyı açtı ve silah çekti"

Pınar Esen Carcur'un annesi Dursuniye Karamara ise "Çocukları almaya geldik. Kızım aşağıya bizi götürmedi. Eski eşin kardeşi geldi, kapıyı açtı ve silah çekti. Damat başından yaralandı. Kapıyı kapatamadım, damat dönerken ben aracın açık kapısından düştüm" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

