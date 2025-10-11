TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
İkinci el elektrikli araç tuzağı: Poliçedeki 'Uzun Menzilli' ibaresi tüketiciyi kandırıyor
İkinci el elektrikli araç tuzağı: Poliçedeki 'Uzun Menzilli' ibaresi tüketiciyi kandırıyor
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafikteki araç sayısının artmasına rağmen sigortalılık oranlarının düştüğüne dikkat çekti. Palandöken, yüksek primler nedeniyle zorunlu sigortada dahi 6 milyon aracın sigortasız olduğunu belirterek, sigorta şirketlerine "teminatları günün şartlarına göre artırma" çağrısı yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 13:00, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 13:00
Yazdır
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafikteki araç sayısının her geçen yıl hızla artmasına rağmen sigortalılık oranlarının gerilediğine dikkat çekerek, "Sigorta teminatları günün şartlarına göre artırılmalı" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sigorta teminatları günün şartlarına göre artırılmalı. Yüksek olduğu için de her yıl 2.5 milyona yakın araç yeni trafiğe kaydoluyor. Dolayısıyla ülkemizdeki toplam araç sayısı TÜİK verilerine göre 32 milyon, bunların yaklaşık 6 milyonu ise sigortasız durumda. Yani zorunlu sigortada dahi 6 milyon aracın sigortası yok. Kasko sigortasında ise bilindiği üzere araç sahiplerinin yüzde 70'i kasko yaptıramıyor" dedi.

Sigorta şirketlerinin poliçelerde taksit imkanı sunmasının olumlu bir adım olduğunu ancak yeterli olmadığını belirten Palandöken, "Poliçelerin ödenme taksitlerinin 10 taksite çıkarılması memnuniyet verici ama bugüne kadarki şikayetlerin en büyük nedeni sigorta primlerinin yüksek oluşundan kaynaklanıyordu. Ancak bu sigorta poliçelerinin güncellenmesi, teminatların artırılması ve bununla birlikte ödenecek tazminatların da o oranda yükseltilmesi gerekiyor. Aksi halde fiyatlar ve maliyetler artarken, sigorta poliçelerindeki hasar teminatlarında bir yükselme olmaması sıkıntı oluşturuyor. Dolayısıyla teminatların da sigorta bedellerine orantılı olarak artırılması lazım" şeklinde konuştu.

"Son 10 yılda motosiklet sayısı yüzde 120 artış gösterdi"

Trafikteki risklerin artışına da dikkat çeken Palandöken, "Yine bilindiği üzere en çok kazalar motosikletlerde yaşanıyor. Sigortalılık oranları ise endişe verici. Ülkemizde son 10 yılda motosiklet sayısında yüzde 120 oranında artış var. Buna paralel olarak kaza oranları da aynı şekilde artıyor. Ancak sigorta oranlarına bakıldığında, motosikletlerin yalnızca yüzde 35'i sigortalı, yüzde 65'i sigorta kapsamı dışında. Bu durum kazalara karışan motosikletlerin diğer sürücülerle birlikte ciddi sıkıntılar yaşamasına neden oluyor. Ayrıca, yolların yetersizliği ve motosikletliler için ayrılmış bölümlerin eksikliği kazalara karışma oranını da artırıyor. Dolayısıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin can güvenliğinin sağlanması için onlara özel, daha geniş ve güvenli yolların yapılması gerekiyor. Böylece bu tür kazaların daha az hasarlı şekilde atlatılması mümkün olur. Aksi halde kaybedilen her gencin geri dönüşü mümkün olmuyor" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber