ABB Başkanı Yavaş: Çağırırlarsa, gönüllü olarak ifade vermeye hazırız

Yavaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, ABB'nin konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin kendisi ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma için İçişleri Bakanlığından izin talep etmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Görev sürem boyunca her adımımı hukukun evrensel ilkeleri, demokratik değerler ve kamu vicdanı doğrultusunda attım. Ankara halkının bir kuruşunun, bir imzasının hesabını vermekten hiçbir zaman çekinmedim." açıklamasında bulunan Yavaş, hiçbir iddia ve girişimin inandığı değerlere gölge düşüremeyeceğini kaydetti.

Yavaş, doğruyu yaptığını ve milletin emanetini namus bildiğini belirterek, bu süreçte defalarca devlet kurumları, Mülkiye Müfettişleri ve MASAK yetkilileri tarafından kapsamlı incelemeler yapıldığını, her işlemlerinin şeffaf olduğunu bildirdi.

Mansur Yavaş, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yürütmesi için İçişleri Bakanlığından izin almasına gerek yoktur. Çağırırlarsa, gönüllü olarak ifadeye vermeye hazırız. Çünkü bizim gizleyecek, çekinecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur." açıklamasını yaptı.

Bir hususu da kamuoyuyla paylaşmak istediğini belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"Mesele öyle çok tartışıldı ki devletin kendi müfettişleri geldi, baktı. Osman Gökçek'in sayfalarca sunduğu belgeleri devletin en yüksek denetim makamı olan Mülkiye Müfettişi tek tek inceledi, didik didik etti. Sonuç ortadadır, Mülkiye Müfettişleri ifadeye çağırmaya bile gerek görmemiştir. Hafta başında hazırlanan iddianamede ismimizin yer almaması, anlaşılan o ki bazı çevreleri rahatsız etmiştir. Geçtiğimiz günlerde eski dönem yolsuzluklarına ilişkin detaylı açıklamayı zaten basın toplantımda yapmıştım. Tek tek hepsini yeniden anlatmayacağım ama yapılan çifte standartlar hukuk devletinin üzerine gölge düşürmektedir. Biz hem bu konularla ilgili hem de soruşturmayı sızdıran ve sürece siyaseten müdahil olan kişiler hakkında işlem yapılmasını bekliyorduk. Ancak ne yazık ki, tam tersine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bizim hakkımızda denetim görevimi yeterince yapmadığım gerekçesiyle soruşturma izni talebinde bulunduğunu öğrendik. Bu durum, adaletin terazisini şaşırtmak isteyenlerin çabasıdır."

Kapılarının devlete de adalete de sonuna kadar açık olduğunu bildiren Yavaş, "Ama kimse unutmasın, bu ülke, adaleti eğip bükerek yönetilemez. Unutmayın, gün gelir, bu kantar herkesi tartar. Demokrasi sadece sandıkta değil, adalete güvenle yaşar." değerlendirmesinde bulundu.