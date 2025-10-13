Başkanlık, temizlik personeli alımında tecrübeyi yeniden değerlendirmeli!
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından ilan edilen temizlik personeli alımındaki tecrübe başvuruları sınırlandırıyor!
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
tarafından 10
Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen ilan metnine göre ilgili
kuruma farklı pozisyonlarda toplam 24 personel alımı gerçekleştirilecektir.
İlgili kurum tarafından Destek Personeli (Temizlik Görevlisi-Ortaöğretim) pozisyonlarına
başvuracak adaylarda; "Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumlarınca
fon sağlanan projeler kapsamında makam hizmetinde protokol etkinlikleri ve
toplantı organizasyonları konularında en az 1 yıl çalışmış olmak."
şartı aranmıştır.
İlgili personelin anılan hizmetleri yürütmesinde tecrübesi çok kıymetli olmakla
birlikte, ülke düzeyinde ilan edilen bu tip kadrolarda çalışan adaylar bu alandaki
deneyimlerini kanıtlamakta oldukça zorlanmaktadır. Özellikle, çalışılan iş yerlerinden
bu konuda iş deneyim belgesi alınamaması ya da SGK hizmet dökümünde farklı meslek
kodlarının bildirilmesi, adayların tecrübelerini kanıtlamasını imkansız kılmaktadır.
Diğer taraftan, netice itibarıyla yürütülecek hizmetin temizlik görevi olduğu
düşünüldüğünde, tecrübe şartının yerine alınan kişilere başlangıç aşamasında
verilecek nitelikli eğitim de bu koşulu hızlı bir şekilde yerine getirmelerini
sağlayabilecektir.
Bu çerçevede, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın henüz başvuruların yeni başladığını düşündüğümüzde ilgili koşulu yeniden gözden geçirmesinde fayda olacaktır!