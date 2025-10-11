Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye önce ben gideceğim
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İçerisinde bebek olan aracı sıkıştırıp, makas attı

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda içerisinde bebek olan aracı sıkıştırıp, makas atan sürücünün kullandığı otomobil, aynı araca ve yanındaki otomobile çarptı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 13:57, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 14:06
İçerisinde bebek olan aracı sıkıştırıp, makas attı

Olay, dün TEM Otoyolu İzmit geçişinin Ankara yönünde meydana geldi. Ankara istikametine giden içerisinde çift ile bebeklerinin olduğu otomobili, aynı yönde giden başka bir otomobilin sürücüsü sıkıştırdı. Sıkıştırılan çift hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye sokan otomobil sürücüsünü, cep telefonuyla görüntüledi. Tehlikeli şekilde ilerleyip, bir süre makas atan sürücüsünün kullandığı otomobil, bebek ile çiftin bulunduğu otomobile ardından başka araca çarptı. Olay cep telefonu kamerasına yansırken, Y.G. ve F.S. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan işlem yapıldı.

