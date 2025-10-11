Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye önce ben gideceğim
Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
İkinci el elektrikli araç tuzağı: Poliçedeki 'Uzun Menzilli' ibaresi tüketiciyi kandırıyor
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
Trafik kazasında şehit olan jandarma astsubaya son görev

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 14:21, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 14:42
Trafik kazasında şehit olan jandarma astsubaya son görev

10 Ekim Cuma günü saat 11.00 sıralarında Sakarya'nın Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde otoyol üzerindeki Vakıf Köprüsü'nde meydana gelen kazada, sivil jandarma aracı olduğu öğrenilen 54 EP 891 plakalı SUV araç ile 54 ABC 591 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 54 EP 891 plakalı araçta bulunan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz'ın şehit olduğu belirlendi. Diğer otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Manisalı şehide son görev

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz için memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazenin getirildiği baba ocağında anne Zeliha Eryılmaz'ın feryatları yürekleri dağlarken, baba Mehmet Eryılmaz ise metanetli durarak "Bugün dayanacağız" dedi. Cenaze namazından önce tabutun başına gelen şehidin annesi Zeliha Eryılmaz ve eşi Ayten Eryılmaz gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Hakkı Eryılmaz'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazını Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Tugay Komutanı Albay Cengiz Güven, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Akhisar Hava Meydan Komutanı Albay Mutlu Yaşar Kaplan, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Kılıç, şehit ailesi ve vatandaşlar katıldı.

