Yaşam

50 TL izdihamı! Birbirlerini ezdiler...

Kahramanmaraş'ta bir giyim mağazasında yapılan indirim kampanyası izdihama neden oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 15:47, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 15:49
50 TL izdihamı! Birbirlerini ezdiler...

Onikişubat ilçesinde "Ne alırsan 50 lira" sloganıyla bir giyim mağazasında kampanya düzenlendi.

Sabah saatlerinden itibaren mağaza önüne gelen vatandaşlar, iş yerinin kapılarının belirlenen saatte açılmasıyla birlikte içeri girmek için birbirleriyle yarıştı.

Kısa sürede dolan mağazada izdiham yaşandı. Bazı vatandaşlar, alışveriş sırasında birbirleriyle yer kapma mücadelesi yaşadı.

Müşterilerden bazıları, izdiham nedeniyle hiçbir şey alamadıklarını söylediler.

