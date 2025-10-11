Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye önce ben gideceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Karadeniz ziyareti devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Gazze ateşkesini konuştuğu sırada salondan yükselen sesler üzerine Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz" diyerek yanıt verdi.

Türkiye diplomasi trafiği yürüttü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Gazze ile ilgili yüreklere su serpen haberi aldık. Bizim de dahil olduğumuz ateşkes görüşmesinde Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı. Unutmayın Türkiye, Türkiye'den çok daha büyüktür. Türkiye'nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir.

Türkiye yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Filistin'i Filistinlileri selamlıyorum. Gazzeli masumları sevindiren her adım bizim için de makbuldür. Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz gideceksiniz.

İsrail saldırgan politikalarına tamamen son vermeli. İsrial hükümeti attığı imzanın arkasında durmalı, tehdit politikalarından vazgeçmelidir. Filistin'e tüm gücümüzle sahip çıkacağız. Bize milletimizle birlikte mazlumların hayır duaları yeter.

'Trump ile Mısır ve Katar liderleri de destek verdi'

Aynı şekilde, Amerikan Başkanı Sayın Trump ile kardeş ülkelerimiz Mısır ve Katar liderlerinin müzakerelere verdiği desteğe de dikkat çektim.

"İki devletli çözüm barışın anahtarıdır"

İki devletli çözüm, bölgemizde kalıcı barışın anahtarıdır. İki devletli yapının; Müslüman, Hristiyan ve Musevisiyle bölgedeki tüm halklar için en hayırlı yol olduğuna inanıyoruz. Biz, dün olduğu gibi bugün de bu yolda kararlılıkla yürüyoruz.

"Gazze'ye önce ben gideceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında yükselen 'Reis bizi Gazze'ye götür' sloganına yanıt verdi. Erdoğan, "Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz." ifadelerini kullandı.

"Merkez Bankası rezervi artış trendinde"

Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 183 milyar dolar Merkez Bankası rezervi artış trendini sürdürüyor.

