Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriyeli muhatapları katılacak.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantının 12 Ekim'de Ankara'da düzenleneceğini açıkladı.

