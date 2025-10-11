İmamoğlu'nun Netanyahu yanlısı Nobel ödüllü kişiye övmesine tepki

Bu sene verilen Nobel Barış Ödülü, bir hayli ses getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın beklediği Nobel, başkasına gitti.

Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasının ardından İsrail'e verdiği açık destek ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetiyle kurduğu yakın ilişkiler nedeniyle uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

CHP'nin yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibi ise X üzerinden yaptıkları paylaşımda, Corina Machado'yu tebrik etti.

Bunun üzerine Merdan Yanardağ'dan tepki geldi.

Yanardağ, "Hesabı yöneten arkadaşlar, Bu kadar yanlış ve apolitik, dahası savunduğunuzu belirttiğiniz ya da bu yönde izlenim yarattığınız ilkelere aykırı bir paylaşım olamaz" diyerek şöyle devam etti:

"ÜLKESİNİN İŞGAL EDİLMESİNİ İSTİYOR, DESTEKLİYOR MUSUNUZ?"

Nobel Ödülü verilen Venezuellalı siyasetçi Maria Machado, ödülünü Trump' a ithaf etti. Onaylıyor musunuz? ABD ve İsrail'in askeri müdahalede bulunmasını, yani ülkesinin işgal edilmesini isteyen biri. Destekliyor musunuz. Bu yönde Netanyahu'ya iki mektup bile yazdı.

"DARBE GİRİŞİMİNDE YER ALDI, DOĞRU MU BULUYORSUNUZ"

Biri Chavez'e karşı olmak üzere iki darbe girişiminde yer aldı ya da destekledi. Doğru buluyor musunuz? Kadın, işbirlikçi bir liberal-faşist. Dünya demokratik kamuoyu Nobel'in bu kadar siyasallaştırılmasını eleştiriyor.

"EKREM BEY'E TERS KÖŞE"

Madura'ya karşı olabilirsiniz, ama hangi akla hizmet için böyle bir kutlama mesajı yayınlıyorsunuz. Ekrem Bey'i böyle yanıltmak ve ters köşeye düşürmek olur mu?

NETANYAHU'DAN DESTEK İSTEDİ

Machado, 2018'de Netanyahu'dan Venezuela'ya müdahale için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine aracılık etmesini istedi. Söz konusu istekte Machado'nun, iktidara gelmesi halinde İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden kuracağını ısrarla belirttiği belirtildi.

2019'da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından İsrail'e destek mesajı paylaşan Machado, "İsrail Devletinin Bağımsızlık Bildirgesi'nin 71. yıl dönümü vesilesiyle Yahudi halkına mesajım: Venezuela'nın mücadelesi, İsrail'in mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Machado'nun liderliğini yaptığı Vente Venezuela Partisi, 2 yıl sonra, Temmuz 2020'de İsrail'in iktidar partisi Likud ile "stratejik işbirliği anlaşması" imzaladı.

Partinin resmi internet sitesinde yayımlanan metne göre anlaşma, politik, ideolojik, sosyal, stratejik ve güvenlik alanlarında ortak çalışma hedeflerini içeriyor.

Anlaşma, Vente Venezuela adına Machado ve Likud Dış İlişkiler Direktörü Eli Vered Hazan tarafından imzalandı.

Metinde tarafların "özgürlük, demokrasi, piyasa ekonomisi ve hukukun üstünlüğü" gibi ortak değerlere dayalı siyasi işbirliğini geliştirmeyi amaçladığı ifade ediliyor. Ayrıca anlaşma, iki parti arasında "operatif ortaklık" kurularak yalnızca teorik değil uygulamaya dayalı ortak projelerin yürütülmesini öngörüyor.

Machado, çeşitli röportaj ve mitinglerinde İsrail'e desteğini açıkça dile getiriyor.

İsrail merkezli medya kuruluşlarına röportaj veren Machado, bunlardan birinde "Venezuela'yı yönettiğimde hükümetim, İsrail Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşıyacak." ifadesini kullandı.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIMA KARŞI İSRAİL'İ DESTEKLEDİ

Machado, 2023 Ekim'den itibaren İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım sürecinde Tel Aviv yönetimine desteğini dile getirdi.

7 Ekim 2023'te sosyal medya hesabından paylaşım yapan Machado, İsrail halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Machado, 2024 Nisan'da İran ile İsrail arasındaki çatışmalar esnasında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından "İran rejiminin doğrudan saldırısı karşısında İsrail devleti ve halkıyla dayanışmamı sunuyorum." paylaşımında bulundu.