Sakarya şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz'ın naaşı, Yeğenoba Mahallesi'ndeki babaevinin önünden helallik alınmasının ardından tören için aynı mahalledeki alana götürüldü.

Buradaki törende, anne Zeliha Eryılmaz ile şehidin eşi Ayten Eryılmaz gözyaşlarına hakim olamadı, baba Mehmet Eryılmaz ise metanetini koruyarak "Bugün dayanacağız, ağlamayacağız oğluma söz verdim." ifadelerini kullandı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da tören boyunca baba Mehmet Eryılmaz'ın elini tutarak destek oldu.

Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Eryılmaz'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Manisa Tugay Komutanı Albay Cengiz Güven, Akhisar Hava Meydan Komutanı Albay Mutlu Yaşar Kaplan, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Kılıç, il protokolü, şehit ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Tacettin Gün'ün cenazesi Bursa'da toprağa verildi

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün'ün cenazesi ise merkez Osmangazi ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye getirildi. Burada düzenlenen törende şehit Gün için helallik alındı, ardından ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Törene şehidin eşi Yeşim Gün, çocukları Ramazan Emir Gün ve Alya Gün ile Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve diğer ilgililer katıldı.

Cenaze namazının ardından jandarmaların omuzlarında taşınan şehidin cenazesi Hamitler Şehitliği'ne defnedildi.

Kaza

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi mevkisindeki köprüde, dün görevdeki jandarma personelinin bulunduğu 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile 54 ABC 591 plakalı otomobil çarpışmış, kazada jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz şehit olmuştu.