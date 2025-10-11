Sakarya şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

'Ateş Serbest' tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu
'Ateş Serbest' tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu
Erdoğan:Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Erdoğan:Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten bu yana 282 milyar dolarlık yatırım çekti
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten bu yana 282 milyar dolarlık yatırım çekti
Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sakarya şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün'ün cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 19:04, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 19:06
Yazdır
Sakarya şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz'ın naaşı, Yeğenoba Mahallesi'ndeki babaevinin önünden helallik alınmasının ardından tören için aynı mahalledeki alana götürüldü.

Buradaki törende, anne Zeliha Eryılmaz ile şehidin eşi Ayten Eryılmaz gözyaşlarına hakim olamadı, baba Mehmet Eryılmaz ise metanetini koruyarak "Bugün dayanacağız, ağlamayacağız oğluma söz verdim." ifadelerini kullandı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da tören boyunca baba Mehmet Eryılmaz'ın elini tutarak destek oldu.

Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Eryılmaz'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Manisa Tugay Komutanı Albay Cengiz Güven, Akhisar Hava Meydan Komutanı Albay Mutlu Yaşar Kaplan, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Kılıç, il protokolü, şehit ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Tacettin Gün'ün cenazesi Bursa'da toprağa verildi

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün'ün cenazesi ise merkez Osmangazi ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye getirildi. Burada düzenlenen törende şehit Gün için helallik alındı, ardından ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Törene şehidin eşi Yeşim Gün, çocukları Ramazan Emir Gün ve Alya Gün ile Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve diğer ilgililer katıldı.

Cenaze namazının ardından jandarmaların omuzlarında taşınan şehidin cenazesi Hamitler Şehitliği'ne defnedildi.

Kaza

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi mevkisindeki köprüde, dün görevdeki jandarma personelinin bulunduğu 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile 54 ABC 591 plakalı otomobil çarpışmış, kazada jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz şehit olmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber