Acun'dan Sercan Hamzaoğlu'na: Ancak rüyasında görmüş olabilir

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Sercan Hamzaoğlu'nun kendisi hakkındaki iddialara sert tepki gösterdi. "Adımı ağzına alırken iki kere düşünsün" diyerek uyarıda bulunan Ilıcalı şu paylaşımı yaptı:

'Ben yalan haber yapmam, fıtratıma aykırı' diyerek hakkımda birtakım iddialarda bulunan Sercan Hamzaoğlu'nun sözleri tamamen yalandır.

Anlattığı hikayede, benimle sorun yaşadığı ve Ali Başkan'ın araya girmesi kısmını ancak rüyasında görmüş olabilir.

Başkanımız bu konuda asla benimle konuşmamıştır. Konunun aslını merak edenler, başkanımıza sorarsa bu iddianın yalan olduğunu öğrenecektir.

Tek doğru söylediği bölüm, yöneticilik dönemimde beni sürekli aradığı ancak haber alamadığıdır.

Kendisine tavsiyem, adımı ağzına alırken iki kere düşünmesidir