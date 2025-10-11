'Ateş Serbest' tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu
Erdoğan:Enflasyonu tek haneye indireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonun önce kontrol altına alınmasını ardından da düşüş patikasına girmesini sağladık. Bunu kararlılıkla devam ettirerek tek haneli rakamlara indirecek böylece milletimizin her kesiminin rahat nefes almasını temin edeceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 19:15, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 19:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de "Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Eğitimden ulaşıma, dış politikadan ticarete, ekonomiden teknolojiye, her alanda yaptığımız atılımlarla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Artık kendisine güvenen, sözünün ağırlığı olan, savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda dünyaya öncülü eden bir Türkiye gerçeği var. Bu tarihi ivmeyi artırarak sürdürmek, başarı çıtamızı daha da yükseltmek mecburiyetindeyiz.

Ekonomide uyguladığımız makro istikrar programının müspet neticelerini görmeye devam ediyoruz. Bölgemizde yaşanan çatışmalar, küresel ekonomideki belirsizlik ortamı ve büyük ekonomiler arasında kızışan ticaret savaşları işimizi zorlaştırsa da hedeflerimize ulaşacağımızdan hiçbir şüphe duymuyoruz. Geçen ay açıkladığımız Orta Vadeli Program ile önümüzdeki 3 yıla dair yol haritamızı iş dünyamızla ve milletimizle paylaştık.

Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri seyahatlerimiz, diğer konuların yanı sıra özellikle ekonomi, ticaret ve yatırım başlıklarında da oldukça verimliydi. Türkiye'ye yönelik yatırım iştahının halen yüksek olduğunu orada bizzat görme fırsatı bulduk. İnşallah bunların olumlu yansımalarını yakında müşahede edeceğiz.

Koronavirüs salgınından beri tüm dünyada olduğu gibi bizim de başımızı ağrıtan enflasyonun önce kontrol altına alınmasını ardından da düşüş patikasına girmesini sağladık. Bunu kararlılıkla devam ettirerek tek haneli rakamlara indirecek böylece milletimizin her kesiminin rahat nefes almasını temin edeceğiz."

