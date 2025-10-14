İTÜ, araştırma görevlisi alımında ilgili bölüme şans vermeli!

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 10 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla, Afet Yönetim Enstitüsü, Bilişim Enstitüsü ve Havacılık Enstitüsüne 4 (dört) Araştırma Görevlisi alınacağı duyurulmuştur.



Yükseköğretim Kurulu Atlas verilerine gör bugün itibarıyla 17 farklı devlet üniversitesinde Acil Yardım ve Afet Yönetimi programı bulunmaktadır. Bunlar:

1. Aksaray Üniversitesi,

2. Ardahan Üniversitesi,

3. Artvin Çoruh Üniversitesi,

4. Atatürk Üniversitesi,

5. Bayburt Üniversitesi,

6. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,

7. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

8. Erzurum Teknik Üniversitesi,

9. Gümüşhane Üniversitesi,

10. Malatya Turgut Özal Üniversitesi,

11. Munzur Üniversitesi,

12. Sağlık Bilimleri Üniversitesi,

13. Selçuk Üniversitesi,

14. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,

15. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

16. Trabzon Üniversitesi,

17. Trakya Üniversitesi.

İstanbul Teknik Üniversitesi ise "Acil Yardım ve Afet Yönetimi" lisans mezunlarının yerine ilanda "Mimarlık", "Mühendislik" "Şehir ve Bölge Planlama" alanlarına başvuru şansı vermiştir. Elbette, bu ilana kişiye özel diyemeyiz. Yüzlerce kişi anılan kadroya başvuru yapabilir. Bizim derdimiz ise kadro yerine göre ülkemizde mezun olan diğer kişilere de bir umut verilmesidir.



Bu anlamda, tasarruf tedbirlerinin personel alımlarını oldukça sıkılaştırdığı bu süreçte ülkemizde her alana başvuru imkanı verilmesi insanlara bir umut olacaktır!

