Uluslararası yatırımcılar İstanbul'da buluştu

'Ateş Serbest' tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu
'Ateş Serbest' tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu
Erdoğan:Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Erdoğan:Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten bu yana 282 milyar dolarlık yatırım çekti
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten bu yana 282 milyar dolarlık yatırım çekti
Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Ana sayfaHaberler Siyasi

Uluslararası yatırımcılar İstanbul'da buluştu

Yatırım Danışma Komitesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, uluslararası firmaların katılımı ile İstanbul'da toplandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 19:52, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 19:54
Yazdır
Uluslararası yatırımcılar İstanbul'da buluştu

Yatırım Danışma Komitesi (YDK) toplantısı ilgili Bakanlar, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle 11 ülkeden, toplam değeri 15 trilyon doları bulan 33 uluslararası yatırımcının katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, yatırımcı şirketlerin Türkiye'nin iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik perspektif ve önerileri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Türkiye'nin yeşil enerji kapasitesinin zenginleştirilmesi, lojistik altyapısının güçlendirilmesi, yapay zeka teknolojilerinin teşvik edilmesi, dijital altyapının geliştirilmesi, tedarik zincirinin istikrarlı hale getirilmesi ve ikiz dönüşüm alanında insan kapasitesinin artırılması gibi Türkiye'nin rekabetçiliğini artıracak ve büyümesini sürdürülebilir kılacak birçok konu ele alındı.

Yatırım Danışma Komitesi toplantısı marjında, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile seyahat ve ulaşım teknolojileri şirketi Amadeus arasında, Türkiye'de seyahat ve turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.

Dijital teknolojiler ile turizm ve ulaştırma alanlarında Türkiye'nin seyahat ve turizm ekosistemini güçlendirmeyi amaçlayan bu stratejik iş birliği Türkiye'nin teknoloji ihracatına ve yetenekli insan kaynağına önemli katkılar sunacak.

YDK toplantıları

Türkiye'nin yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla 2004 yılından bu yana düzenlenen YDK toplantıları, küresel iş dünyası ile Türkiye'nin en üst düzey politika yapıcılarını aynı masa etrafında buluşturuyor.

Öte yandan, YDK toplantıları ileTürkiye'nin uluslararası alandaki rekabetçiliğinin artırılması, uluslararası şirketler için güvenli bir liman olmayı sürdürmesi ve küresel gelişmeler doğrultusunda sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması amaçlanıyor.

Bir sonraki toplantının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımlarıyla 2026 yılında yapılması planlanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber