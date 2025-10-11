'Ateş Serbest' tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu
Erdoğan:Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten bu yana 282 milyar dolarlık yatırım çekti
Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Collina'dan Türkiye itirafı: 'Benimle kaybetmediler'

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Türk takımlarının, yönettiği 11 maçta kaybetmediğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 20:32, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 20:32
İtalyan Eski Hakem Collina, İstanbul'da Türkiye Innovation Week'in son gününe katıldı.

İstanbul'u çok sevdiğini belirten Collina, "Türk takımlarının yer aldığı 11 maçta hakemlik yaptım, benimle hiç maç kaybetmediler. 20 yıl oldu emekli olalı ama insanlar beni hala çok seviyor." dedi.

Hızlı ve adil karar alma, baskı altında soğukkanlı kalma ve oyuna yeniden dönmenin önemine vurgu yapan Collina, "Üst düzey takımların maçlarında baskı altında oluyorsunuz. Bir karar vermeniz lazım ancak karar verirken de zamanınız yok. Bir saniyede bir karar vermeniz gerekiyor, vereceğiniz karar hem kendiniz hem de oyuncular için çok önemli. Ülkeler için de çok önemli. Kararınıza göre bir takım kazanıyor ya da kaybediyor. Tüm bunlar tek bir düdüğe bakıyor. En önemlisi zorlu göreve hazır olmanız gerekiyor. Bunun için çok çalışmanız gerekiyor. Ben çok çalıştım çünkü iyi bir karar için şansa güvenemezsiniz. Olup bitene hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yeteneğinize güvenemezsiniz, çalışmalısınız. Tembel olmayın." uyarılarında bulundu.

"TEKNOLOJİ MAÇIN RUHUNU ÇALMAZ"

Çok zor durumlarla karşılaştığını, kader anı denilecek anlar yaşadığını anlatan Collina, "Mesela vücudum değişmeye karar verdi. 24 yaşındaydım, 10 gün boyunca vücudumdaki tüm tüyler ve saçlar döküldü. 1984 yılından bahsediyorum, herkes bana bakıyordu. Saçlarımı kazıttım, kaç ay boyunca beni kenarda tuttular. Saçlarımın uzamasını bekledim. Büyük bir maçta hakem atandım. Gördüm ki kimse fiziksel durumumu umursamadı. Herkes kararlarımı umursadı." diye konuştu.

Teknolojinin "herhangi bir şeyin" ruhunu bozmayacağını dile getiren Collina, "Teknoloji bir araç, kararlarınızı daha doğru verebilmeniz için çok önemli. İnsanız ve hata yaparız. Sizin hata yapmanızı engelleyecek bir teknolojiyse bu harika. Teknoloji maçın ruhunu çalmaz. Hakemin işini yapmasına yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

Hakemliğe arkadaşının tavsiyesiyle gittiği kurs sonucunda başladığına değinen Collina, "17 yaşında Bologna'da futbol oynarken okuldaki en yakın arkadaşım 'hakemlik kursuna yazıldım' dedi. Ben de yazıldım. Sırf deneyim elde etmek için çok düşünmeden sadece farklı bir şeyler yapmak adına böyle bir karar verdim. Sonra birileri hana bu işi çok iyi yaptığımı söyledi ve zorlukları çok sevdiğim için hakem olmaya karar verdim. Yıllar sonra hala tutkum haline gelen işi yapıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Collina, Türkiye Innovation Week programına katılarak konuşma yaptı.

