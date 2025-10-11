Kastamonu'da tur midibüsü devrildi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu yaralananlara müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 23:04, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 23:05
Uğur A.'nın kullandığı tur midibüsü, Kuran köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralananlar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk ediliyor.
Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
İçerisinde 2'si şoför, 2'si rehber, 21'i yerli turist olmak üzere 25 kişinin bulunduğu midibüsün, Sinop turunu tamamladıktan sonra Kastamonu'ya gittiği öğrenildi.