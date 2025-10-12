İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!

1 milyona yakın sitede yaşayan 20 milyon vatandaşı ilgilendiren yeni yasa ile site yönetimlerinde köklü değişiklikler geliyor. Artık herkes yönetici olamayacak, harcamalar şeffaf şekilde açıklanacak. Fahiş aidat artışları ve mafyavari yapılanmalar tarihe karışıyor. Bakanlık denetimiyle vatandaşlar haklarını daha kolay arayabilecek, haksız uygulamalara anında müdahale edilecek.

Haber Giriş : 12 Ekim 2025 07:41, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 07:40
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!

Kat Mülkiyet Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle birlikte, denetimsiz site yönetimlerine son verilecek ve aidatlara keyfi zam yapılamayacak. Bu düzenleme ile sitelerde "mafyavari" yapılanmaların önüne geçilecek ve yönetim şirketleri, Bakanlığın denetimine tabi tutulacak. Yaptıkları harcamaları şeffaf şekilde belgeleyerek kat maliklerine sunmak zorunda olacaklar.

Böylece, site sakinleri ödedikleri aidatların nerelere harcandığını ve harcamaların doğru olup olmadığını belgeleriyle takip edebilecekler. Ayrıca, bir sitede veya apartmanda yapılacak tadilatlar için işletme projesi hazırlanması zorunlu olacak. Tadilatı üstlenecek firmalar arasında seçimin nasıl yapıldığı ve hangi kriterlere göre belirlendiği konusunda kat malikleri bilgilendirilecek. Yönetim şirketleri bakanlığın denetimine açık olacak ve vatandaşlar isterse bakanlıktan denetim talep edebilecek. Haksız aidat artışlarına ise yaptırım uygulanacak.

Yeni Düzenlemenin Detayları

  • Yetki belgesi olmayan yönetim şirketleri sitelerde yönetici olamayacak.
  • Fahiş aidat artışlarının önüne geçilecek.
  • Kat malikleri, ödedikleri aidatların harcama belgelerini görebilecek.
  • İşletme projesi zorunlu olacak ve tüm süreçler şeffaf şekilde yürütülecek.
  • Vatandaşlar, bakanlıktan denetim talep edebilecek.
  • Yanlış uygulamalar yapan yönetim şirketlerine yaptırım uygulanacak.

Denetime Açık Yönetimler

AK Parti kaynakları, yeni düzenleme ile bazı mafya gruplarının site yönetimlerini ele geçirmesinin önüne geçileceğini belirtti. Şu anda yüksek aidatlar alınıyor ancak nereye ve nasıl harcandığı şeffaf değil. Yapılacak düzenleme ile tüm harcamalar şeffaf olacak. Örneğin, binanın kapısı değişecekse süreç şeffaf bir şekilde işleyecek ve kaç yerden teklif alındığı, fiyatların ne olduğu kat malikleri tarafından bilinecek.

Yönetici Olma Şartları

Yeni düzenleme ile 1 milyona yakın konuttan oluşan siteler için herkes yönetici olamayacak. Site yönetimi hizmeti veren şirketler sınıflandırılacak ve yetkilendirilecek. Yanlış uygulamalar yapan, ödemelere dair haksız artışlar yapanlara ise yaptırım uygulanacak.

60 Bin Liralık Aidatlar

Türkiye'de en yüksek aidatlar İstanbul'daki lüks siteler için ödeniyor. Bazı bölgelerde aidatlar 60 bin lirayı aşarken, bazı bölgelerde ise aidat tutarı kiradan fazla olabiliyor. Son 3 yılda yüzde 400 artan aidatlar nedeniyle İstanbul'da 2025 yılının ilk yarısında 117 bin kişi ev değiştirdi.

