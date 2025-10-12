İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da düzenlenecek koşu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.
Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 12 Ekim 2025 10:17, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 10:19
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek olan koşu programı kapsamında bazı yolların kapatıldığı ve alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi.
Kapanacak yollar (07.00-11.00)
Çırağan Caddesi
Muallim Naci Caddesi
Kuruçeşme Caddesi
Bebek Arnavutköy Caddesi
Cevdet Paşa Caddesi Bebek Hamamı sokak kesişimine kadar.
Alternatif güzergahlar:
Barbaros Bulvarı
Eski Yıldız Caddesi
Dereboyu Caddesi
Portakal Yokuşu
Bebek Yokuşu Caddesi
Beyazgül Caddesi.