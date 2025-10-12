Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze Zirvesi'ne katılacak
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
'Ateş Serbest' tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu
'Ateş Serbest' tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu
Erdoğan:Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Erdoğan:Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten bu yana 282 milyar dolarlık yatırım çekti
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten bu yana 282 milyar dolarlık yatırım çekti
Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım

Bakan Ali Yerlikaya, düğün konvoyuyla yol kapatanların ehliyet ve araçlarına 60 gün, kritik yollarda ise 120 gün el konulacağını belirtti. Trafik kurallarına uymanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Bu tür ihlallerin caydırıcı cezalarla azalacağı ifade edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ekim 2025 10:49, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 11:25
Yazdır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sultanbeyli'de düğün konvoyu nedeniyle trafiği tehlikeye atan sürücülere cezai işlem uygulandığını duyurdu. Yerlikaya, yeni yasaya göre konvoyla yol kapatanların ehliyeti ve araçlarının 60 gün, kritik yollarda ise 120 gün alınacağını belirterek, trafik kurallarına uymanın toplumsal sorumluluk olduğunu vurguladı. Trafik güvenliğinin sağlanması için herkesin kurallara uyması gerektiğini hatırlatan Yerlikaya, bu tür ihlallerin toplumun genel güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

Düğün Konvoylarına Yönelik Yaptırımlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sultanbeyli'de düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza verildiğini açıkladı. Yeni yasaya göre konvoyla yol kapatanların ehliyetine ve araçlarına 60 gün, kritik bölgelerde ise 120 gün el konulacak. Ayrıca, trafik kurallarına uymanın herkesin ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

"Bu görüntüler bize yakışmıyor" diyen Bakan Yerlikaya, bir çiftin en mutlu gününde trafik kurallarının hiçe sayıldığını belirtti. Uzun araç kuyrukları, yakılan meşaleler ve gürültü nedeniyle trafikte ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan canların ve evine, işine varmaya çalışanların mağdur edildiğini söyledi. Caydırıcılık ilkesinin trafik kültürünün yerleşmesinde önemli olduğunu vurguladı.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek

  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu 10 araç sürücüsü yakalandı.
  • Hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.
  • Düğün, asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yaparak yol kapatanların sürücü belgesi 60 gün geri alınacak, araçları da 60 gün trafikten men edilecek.
  • Eğer bu ihlal köprü, tünel, viyadük ve otoyollarda yapılırsa; sürücü belgesi 120 gün geri alınacak, araçları da 120 gün trafikten men edilecek.

Toplumsal Sorumluluk Vurgusu

Bakan Yerlikaya, trafik kazalarının sadece bireysel bir sorun olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğunu belirtti. Trafiğin yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alan olduğunu ifade etti. Caydırıcı kurallar ve sıkı denetimlerle yapılan ihlallerin azalacağını söyledi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber