Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama

Ankara merkezli 8 Ekim'de düzenlenen operasyonda, izin belgelerinden menfaat temin edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında "rüşvet almak", "rüşvet vermek" ve "rüşvete aracılık etmek" suçlarından gözaltı kararı verilen, aralarında ihraç, emekli kurum personeli, personel aile yakını ve şirket yetkililerinin bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden 9'u sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

