Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze Zirvesi'ne katılacak
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
'Ateş Serbest' tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu
Erdoğan:Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten bu yana 282 milyar dolarlık yatırım çekti
Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Türk balı dünya sofralarında: 46 ülkeye ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, bal ihracatında 7 yeni ülkeye ulaşıldığını açıkladı. Türkiye'de 9 aylık bal ihracatından elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 23 milyon 416 bin 550 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer alan bal, 2025'in ocak-eylül döneminde 46 ülkede alıcı buldu.

Kayıtlara 2024'ün 9 ayında 22 milyon 704 bin 575 dolar olarak geçen bal ihracatından elde edilen gelir, bu yılın aynı döneminde yüzde 3 artarak 23 milyon 416 bin 550 dolara yükseldi.

Geçen yılın aynı döneminde 5 bin 866 ton olan bal ihracatı, bu dönem yüzde 11 artarak 6 bin 527 tona ulaştı.

ABD, Almanya ve Birleşik Krallık en fazla bal satılan üç ülke oldu.

Türkiye'den yılın ocak-eylül döneminde ABD'ye 8 milyon 504 bin 439 dolarlık, Almanya'ya 3 milyon 763 bin 873 dolarlık ve Birleşik Krallık'a 2 milyon 496 bin 563 dolarlık bal satıldı.

"Türk balını dünya çapında daha üst sıralara taşımayı amaçlıyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bal ihracatında yaşanan artışın sektör adına sevindirici olduğunu söyledi.

Söz konusu tablonun Türk balının uluslararası pazardaki güvenilirliğini ve tercih edilirliğini gösterdiğini belirten Kalyoncu, "Mevcut pazarlardaki varlığımızı güçlendirmemiz sektörümüz açısından önemli bir başarıdır ayrıca bu yıl, geçen yıla kıyasla 7 yeni ülkeye daha bal ihracatı gerçekleştirmiş olmamız, pazar çeşitliliğimizi artırma yönündeki stratejilerimizin doğru yolda olduğunu göstermektedir" dedi.

Kalyoncu, ihracattan beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Yılın son çeyreğine girmiş bulunuyoruz. Bu dönemde özellikle ihracat pazarlarımızdaki talepleri karşılamaya ve yeni pazarlara erişim sağlamaya yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Yıl sonu itibarıyla hem miktar hem de değer bazında geçen yılın üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Sektör paydaşlarımızla işbirliği içinde, özellikle katma değeri yüksek ürünler ve markalı ihracat konusunda fark yaratacak adımlar atmaya devam edeceğiz."

İhracat potansiyelini artırmak adına hedef pazar analizleri yaptıklarını ifade eden Kalyoncu, "AR-GE ve kalite odaklı üretim anlayışını destekleyen çalışmalarımızla Türk balını dünya çapında daha üst sıralara taşımayı amaçlıyoruz" diye konuştu.


